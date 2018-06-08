檢察總長江惠民視察 年底大選斬黑金

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）今年11月24日共有9項全國性地方行政首長及地方民意代表選舉同時舉行，為淨化選風、強化查賄偵查作為，檢察總長江惠民視察花東地區，重申年底大選要斬黑金。

年底地方公職人員選舉，花東地區僅辦理縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等5項選舉。這次選舉，為民國103年地方公職人員選舉後再一次於全國同時舉辦的地方基層選舉，種類之多、規模之大，為歷年少見。

為淨化選風、強化查賄偵查作為，最高檢察署檢察總長江惠民7日召集東部訴訟轄區一、二審檢察長、查察賄選專責（主任）檢察官等，在台灣高等檢察署花蓮檢察分署會議室舉辦「107年度地方公職人員選舉查察座談會」。