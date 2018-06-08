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中央社

檢察總長江惠民視察 年底大選斬黑金

中央社2018/06/08 10:57
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）今年11月24日共有9項全國性地方行政首長及地方民意代表選舉同時舉行，為淨化選風、強化查賄偵查作為，檢察總長江惠民視察花東地區，重申年底大選要斬黑金。

年底地方公職人員選舉，花東地區僅辦理縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等5項選舉。這次選舉，為民國103年地方公職人員選舉後再一次於全國同時舉辦的地方基層選舉，種類之多、規模之大，為歷年少見。

為淨化選風、強化查賄偵查作為，最高檢察署檢察總長江惠民7日召集東部訴訟轄區一、二審檢察長、查察賄選專責（主任）檢察官等，在台灣高等檢察署花蓮檢察分署會議室舉辦「107年度地方公職人員選舉查察座談會」。

會議由花蓮高分檢檢察長林朝松主持，花蓮地檢檢察長黃和村、台東地檢檢察長王文德、花蓮高分檢檢察官黃怡君、李翠玲、花蓮地檢主任檢察官王怡仁、台東地檢主任檢察官連思藩等出席。

花蓮高分檢發布新聞稿表示，江惠民指出，由於多種選舉同時舉辦，查緝賄選人力相對隨之增加，對檢察、警察及調查機關而言，如何有效分配查賄人力，實為這次選舉的最大考驗。

近來有部分幫派或團體以政黨名義作掩護，假借參與公共議題，從事暴力行為，擾亂社會秩序，甚囂塵上，為防制幫派或團體暴力介入地方選舉，防制暴力也是這次選舉的工作目標，重要性不亞於查察賄選。

因此將統合檢、警、調、政風等機關，發揮團隊精神，以嶄新思維、多元情資管道，強力查賄制暴作為，嚴懲金錢、暴力介入選舉，斬黑斷金，讓乾淨選舉在這次地方基層選舉紮根，落實選賢與能。

選舉的檢舉賄選獎金最高可獲新台幣500萬元，最低50萬元。呼籲選民，如發現涉嫌賄選不法情事，可撥打電話檢舉，檢舉專線:0800-024-099接通後再按4。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

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