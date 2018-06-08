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中央社

禾伸堂MLCC看好5到10年 切入機器人工控

中央社2018/06/08 10:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠禾伸堂董事長唐錦榮表示，禾伸堂布局高階MLCC產品，景氣可看好未來5年到10年，MLCC產品也切入機器人自動控制。

禾伸堂今天上午舉辦股東會，通過配發現金股利每股5.3元，也順利改選董事。會後唐錦榮接受媒體採訪。

對於被動元件市況，唐錦榮回答中央社記者詢問時表示，2019年包括積層陶瓷電容（MLCC）的被動元件景氣都會不錯。日系廠商布局高階產品，前景更看佳。

唐錦榮預期，若被動元件廠商布局高階產品，景氣可看好未來5年到10年，若在中低階產品，景氣也可看好到2019年。禾伸堂持續深耕高階MLCC產品。

從應用端來看，唐錦榮看好工業4.0、5G、汽車電子、人工智慧、物聯網等應用帶動，MLCC新品技術更高階，未來新MLCC材料與既有MLCC材料並行。他進一步透露，禾伸堂MLCC產品也切入機器人自動控制應用。

對於MLCC市況，唐錦榮表示，目前MLCC持續缺貨，一般廠商手上訂單時間超過6個月到8個月。在設備部分，MLCC設備交期長達一年半，其中製帶設備交期最長，要到2020年才可交貨，主要是只有一家日系設備商製造，設備交期長，也使得MLCC供不應求。

在產能布局方面，禾伸堂持續擴充產能，唐錦榮表示，今年6月之後，MLCC新設備會陸續進駐，預估到今年第3季，MLCC產能可望擴充2成到3成。目前每月MLCC產能約10億顆左右，主攻大尺寸的工業控制應用。

在價格部分，唐錦榮指出，MLCC轉型到高階應用，市場大環境改變，日系大廠積極布局高階產品，價格自然不同，回到相對健康的水位。

禾伸堂指出，今年第2季產值可較去年第4季產值增加5%到6%，第3季產值可較去年第4季產值增加20%。

法人預估，MLCC業績占禾伸堂整體業績超過一半。禾伸堂在MLCC毛利率可超過5成，上看6成。（編輯：李信寬）1070608

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