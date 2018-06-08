日本與中國 啟動海空聯絡機制

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本與中國政府今天開始啟動避免軍事衝突的「海空聯絡機制」。海上或空中，艦艇、飛機人員可直接進行無線通訊，但較為重要的熱線設立，雙方協商尚無進展。
日本「朝日新聞」報導，海空聯絡機制一事是5月9日中國總理李克強與日本首相安倍晉三在東京舉行會談時達成的協議。經過30天的通知期，2007年起中日開始協商的這項機制，今天終於啟動。
海空聯絡機制主要是為了避免不測事態發生時，雙方軍事衝突，並進而衍生外交問題。中日政府達成的協議是彼此船艦與飛機的人員在接近時，以規定的頻道用英文通訊、溝通。此外，中日將設立國防部門主管間的熱線、每年召開一次局長級會議等。
目前海空聯絡機制只有在第一線人員間的通訊，當第一線快發生事故前，國防部門主管之間要確認對方意圖的熱線尚未設立，亦未知何時能設立。
中日之間協商同意要成立海空聯絡機制，協議沒指出是否設立常設的電話，因此通話的幹部將依當時情況做判斷，但難以保證有緊急狀況時，電話能確實聯絡得上。
報導說，5月9日當李克強與安倍達成協議，同意設海空聯絡機制之後，5月11日以來，中國軍機有3次通過沖繩本島與宮古島之間，日本航空自衛隊緊急升空因應。因此中日雙方要建立互信還有一段路要走。
中日因釣魚台列嶼有所對立，因此海空聯絡機制沒明示對象。中日若在釣魚台周邊發生一觸即發的狀況時，海空聯絡機制是否能運作還不清楚。
這機制的運用僅限日本自衛隊與中國軍方的船艦、飛機，不包括多次入侵日本領海的中國海警船，也不包括日本海上保安廳的船隻。（編輯：屈享平）1070608