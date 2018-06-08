日本與中國 啟動海空聯絡機制

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本與中國政府今天開始啟動避免軍事衝突的「海空聯絡機制」。海上或空中，艦艇、飛機人員可直接進行無線通訊，但較為重要的熱線設立，雙方協商尚無進展。

日本「朝日新聞」報導，海空聯絡機制一事是5月9日中國總理李克強與日本首相安倍晉三在東京舉行會談時達成的協議。經過30天的通知期，2007年起中日開始協商的這項機制，今天終於啟動。

海空聯絡機制主要是為了避免不測事態發生時，雙方軍事衝突，並進而衍生外交問題。中日政府達成的協議是彼此船艦與飛機的人員在接近時，以規定的頻道用英文通訊、溝通。此外，中日將設立國防部門主管間的熱線、每年召開一次局長級會議等。