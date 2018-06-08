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政治

立院臨時會11日登場　力拚軍人年改三讀

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/08 11:12
▲立法院 8 日針對臨時會法案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘指出，臨時會有將近 16 個法案要處理，第一個案子就是軍人年改，軍改是臨時會的重中之重。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.8）
▲立法院 8 日針對臨時會法案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘指出，臨時會有將近 16 個法案要處理，第一個案子就是軍人年改，軍改是臨時會的重中之重。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.8）

立法院今（ 8 ）日針對臨時會法案召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘指出，臨時會有將近 16 個法案要處理，第一個案子就是軍人年改，軍改是臨時會的重中之重，呼籲朝野理性、冷靜面對軍改，終究不處理不行。

柯建銘說，臨時會今天召開朝野協商，第一個案子就是軍改，軍改是臨時會的重中之重，當然知道軍改可能會有衝突爭議，但是走到這裡，這個版本已經是對現役軍人是比較好的方案。國民黨對軍改說違憲，或主張先處理現役，讓整個軍改破掉了，這民進黨團很難接受，呼籲朝野理性、冷靜面對軍改，終究不處理不行。

至於時代力量主張在臨時會處理婚姻平權，否則就是打假球，柯建銘則說，每黨大家有自己看法，都予以尊重。

對於國民黨團批評民進黨不處理礦業法，也是在打假球，柯建銘表示，都還沒開始，怎麼就這麼說，礦業法在委員會審查的次數大概七、八次，礦業法在去年臨時會本來要處理，後來審查到第七條，大家覺得太複雜，這個會期再來，現在也出委員會，也排在臨時會的案子裡面，需要共同協商，礦業法既然已經排進去，就是要好好處理，希望能夠通過。

柯建銘指出，這次臨時會有將近 16 個法案，分兩部分，一部分是法案，一部分預算，預算比較重要，就是 107 年度中央政府總預算裡面的解凍案，還有 500 多案沒解凍，假如臨時會不處理的話，拖到下會期已經到十月底去了，影響到整個國家政務推動，這非常嚴重，國民黨上會期一直杯葛，不能付委，好不容易這次全部付委，希望解凍案先處理，再來流域治水條例，民進黨團不會有意見，前瞻部分付委就好，下會期再來審查。

柯建銘說，法案部分包括軍人年改、空汙法、財團法人法、公司法、文化部、內政部各三個法案，包含都更條例等，另外還有司改部分，礦業法，環保署毒物化學管理條例，最後NCC的人事同意權，一個月內要讓所有法案預算通過，非常不簡單，呼籲各黨為了國家、經濟發展，應該理性面對。

關鍵字立法院臨時會柯建銘軍人年改空汙法
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