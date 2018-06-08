影／台新金董事改選　公司派7席全上　寶佳坦然接受結果

台新金控今（8）日舉行股東會，並進行董事改選，選舉結果台新金公司派提名的7席董事候選人全上，對此選舉結果，台新金董事長吳東亮除對股東表示感謝支持外，也強調董事會會更加努力，以回饋股東。而寶佳資產管理法務主管兼發言人周伯鍾則表示，「坦然接受選舉結果」。
台新金今年董事改選，因寶佳全力爭取進入董事會，成為市場焦點，股東會開會前雙方即針鋒相對，並不斷隔空交火，甚至寶佳還到台新金法說會踢館，而台新金則縮減董事應選席次，從9席降至7席，拉高寶佳集團當選董事門檻。
今日台新金股東會，股東出席也非常踴躍，出席率及投票率逾94%，創下歷史新高，並在上午10時10分左右進行董事改選投票，選舉結果在10時58分出爐，台新金提名的7席董事候選人全部當選，包括4席一般董事嘉浩公司代表人吳東亮、祥肇公司代表人郭瑞嵩、台灣石化合成代表人吳澄清、明淵公司代表人王自展；3席獨立包括董事林義夫、張敏玉、管國霖。
至於寶佳這次則提名3席董事，包括2席普通董事候選人林家宏、吳素秋，獨董候選人林景聰，最後是全軍覆沒。不過，在改選結果出爐後，寶佳代表立即喊「請求發言」，但議程繼續進行，隨後寶佳代表先行離席，離場，寶佳資產管理法務主管兼發言人周伯鍾表示，「坦然接受選舉結果」。
對於這次董事改選結果，吳東亮表示感謝股東的支持，台新金董事會將更加努力回饋股東，而這場股東會出席股東很多，對大家有點不方便很抱歉，謝謝大家出席。
至於台新金提名7席能全上的原因，台新金總經理林維俊認為是配票策略成功，「他們（寶佳）重押獨董，我們也重押獨董」。不過，他說，不敢說台新金預測方向正確，主要還是要感謝所有股東支持，這是台新金成立以來股東出席率最高的一次，超過94%，次高好像也才90%，而且這次不管是國內還是外資幾乎能出席的股東都出席，而且有投票的外資，9成以上也都支持台新金，台新金對股東支持真的很感謝，也會繼續努力。