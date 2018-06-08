影／台新金董事改選　公司派7席全上　寶佳坦然接受結果

台新金控今（8）日舉行股東會，並進行董事改選，選舉結果台新金公司派提名的7席董事候選人全上，對此選舉結果，台新金董事長吳東亮除對股東表示感謝支持外，也強調董事會會更加努力，以回饋股東。而寶佳資產管理法務主管兼發言人周伯鍾則表示，「坦然接受選舉結果」。

台新金今年董事改選，因寶佳全力爭取進入董事會，成為市場焦點，股東會開會前雙方即針鋒相對，並不斷隔空交火，甚至寶佳還到台新金法說會踢館，而台新金則縮減董事應選席次，從9席降至7席，拉高寶佳集團當選董事門檻。

今日台新金股東會，股東出席也非常踴躍，出席率及投票率逾94%，創下歷史新高，並在上午10時10分左右進行董事改選投票，選舉結果在10時58分出爐，台新金提名的7席董事候選人全部當選，包括4席一般董事嘉浩公司代表人吳東亮、祥肇公司代表人郭瑞嵩、台灣石化合成代表人吳澄清、明淵公司代表人王自展；3席獨立包括董事林義夫、張敏玉、管國霖。