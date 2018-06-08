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中央社

川普未堅持北韓立即棄核 恐重蹈覆轍

中央社2018/06/08 11:09
中央社 國際 / NOWnews
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美國北韓過招（中央社華盛頓8日綜合外電報導）對於前任總統留給他的北韓核武「爛攤子」，美國總統川普總是不厭其煩加以指責，儘管他誓言不會重蹈覆轍，但他未堅持北韓馬上棄核的做法，與前人的失敗案例有相似之處。

川普（Donald Trump）1日宣布與金正恩12日在新加坡的峰會起死回生。「紐約時報」（New York Times）報導，前總統柯林頓（Bill Clinton）近25年前致力解決北韓危機最終仍失敗，有些時候，川普重複了當年柯林頓的做法。

川普沒有堅持北韓立即放棄核武，反而為拖延凍結北韓現有核子能力開啟一扇門，並含糊宣稱往後會撤除核武。本質上，這正是柯林頓1994年向金正恩的祖父金日成提出的條件。

川普並未一心專注在裁撤核武，反倒暗示川金會最具體的結果，可能是正式結束韓戰的某種和平協議。

這是2005年六方會談聯合聲明標舉的崇高理念。這項聲明也是美國前總統小布希（George W. Bush）為遏止北韓核子發展，與金正恩父親金正日展開協商，但以失敗收場的開端。

紐時報導，這樣的比較一向不精確，因為川普承受的問題不但比前任總統面臨的複雜許多，且可能釀成大難：北韓已解開製造核彈的秘密，試爆一顆威力為廣島原子彈15倍的核彈，現在幾乎能證明自家的飛彈射程可達美國本土。

然而，如果川普1日所言就是他計畫如何與金正恩談判的藍圖，那便預示了類似柯林頓和小布希所經歷的過程，而不是加以重塑。

小布希時期曾與北韓談判，一度獲川普提名出任美國駐南韓大使的車維德（Victor Cha）表示：「這是想當然的方式，問題在於：川普是否明白這在過去已做過，他做的不是驚天動地的歷史性創舉？」

當然，從某方面來看，這是轟轟烈烈的做法：從沒有北韓領導人以平等身分會晤美國總統。對金正恩來說，光是這項成就可使這位34歲領導人在北韓獲得難以估量的聲望。

就川普而言，他將川金會視為一次歷史性契機，得以運用他生意人的手腕和個人人脈，來彌補前任總統所無法彌補的隔閡。

在這個過程中，川普把慣常的外交活動順序顛倒過來：先從領袖對領袖峰會開始，再把細節留給下屬處理。

然而，最值得注意的是，川普3月一時衝動答應召開這次峰會，但在5月24日針對北韓聲明展現的威脅而宣布取消峰會，如今卻甚至在沒獲得10年前北韓至少是公開做出最低限度讓步的情況下，讓峰會復活。

毫無疑問，從那時起，川普在北韓問題獲得的進展，超過任何一位美國總統。最近，白宮官員表示，這是因為川普專心致力於嚴厲制裁並揚言動用武力，使美國得到從未有過的影響力。

但在最近，川普試圖好言相勸北韓高層，以確保12日的峰會繼續進行，如此一來，恐將犯下柯林頓曾犯過的錯誤：先達成一項薄弱的協議，執行過程緩慢，讓金正恩或許能夠上演他父親和祖父熟悉的劇本，亦即取得足夠理由以削弱對北韓的制裁，等待局勢發展，接著設法恢復全世界發展最迅速的核子計畫。

南韓、中國及俄羅斯似乎都準備利用這個新時代，在北韓尚未簽署放棄任何事物的協議前，就恢復對北韓的貿易和經援。

車維德指出：「川普陷入兩難。因為，假使形勢發展不順，他想重回制裁老路，南韓與中國不會跟著走。」

小布希時代率領美方代表與北韓會談的希爾（Christopher R. Hill）說：「川普顯然只是同意召開峰會，而沒有針對核武問題的任何進展方向，且除了承諾展開目的是『開始瞭解對方』的過程外，就沒有別的了。」

曾參與談判的一些人指出，在與北韓交涉的複雜性方面，川普已獲得亟需的教育。他們表示，川普對於峰會的渴望仍是避免戰爭的最佳希望。

柯林頓政府時期參與外交工作的北韓專家威特（Joel S. Wit）表示：「達成協議的訣竅可能不是立即棄核的利比亞模式，而是停下腳步、退回重來，最終以一種讓我們相信他們不會欺騙的方式解除北韓核計畫。」

威特說：「做到這點的唯一方式，就是讓他們對於和平條約之類問題的關切獲得解答，這不是最好的做法，但談判就是這樣。不是要某一方屈服，而是要雙贏。」（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070608

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