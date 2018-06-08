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中央社

不滿經濟特區租約草案 越南民眾計畫示威

中央社2018/06/08 11:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內8日電）越南政府擬定在北中南設立3個經濟特區，其中採取外商租地期限最長可達99年等優惠措施，引起各界爭議。越南網路訊息指出，部分民眾計劃10日上午在各重要省市集結，對此表達抗議。

越南計劃與投資部去年提出「經濟特區法」草案，擬定設立3個經濟特區，選址分別是北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac VanPhong）以及南部堅江省富國島（Phu Quoc）。

越南國會近日在河內召開會議，進一步討論這項草案，預計15日將批准通過。

越南現行相關法律規定，外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。

部分民眾表示，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，基於中國一直企圖實行領土擴張政策，這項規定若生效，來自中國的投資者與勞工將湧入這3個具有戰略地位的經濟特區，可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

面臨民眾的反對意見，越南總理阮春福日前表示，將對經濟特區法草案的外商租地期限進行適當的調整，以符合人民群眾的意願。

雖然如此，根據網路訊息，部分民眾發起於10日上午8時在河內、峴港（Da Nang）、芽莊（Nha Trang）與胡志明市等地集合參與示威遊行，對經濟特區法草案表達抗議，並已以網路方式進行串連。（編輯：屈享平）1070608

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