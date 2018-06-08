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腸病毒疫情拉警報　新北就診人次攀升將近入流行期

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/08 11:23
▲腸病毒疫情拉警報，正確勤洗手是預防之道。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.08）
▲腸病毒疫情拉警報，正確勤洗手是預防之道。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.08）

腸病毒疫情拉警報！新北市衛生局監測，上周有1,660人次因感染腸病毒至門急診就診，預計6月中旬進入流行期。由於國內已發生新生兒腸病毒重症死亡案例，且全國有一半的重症個案中為1歲以下新生兒，家長務必提高警覺。

新北市疾病管制科長管許玉芬指出，新北市腸病毒門急診雖尚未跨過流行閾值1,900人次門檻，但近期就診人次持續攀升。今年截至6月6日，新北市已確診4例併發重症個案，年齡皆小於5歲。其中2例為1歲以下新生兒，分別感染克沙奇B1型及伊科病毒11型。

許玉芬表示，雖然近期全國社區監測檢出的病毒型別仍以克沙奇A型為主，不過近幾周，伊科病毒檢出數有明顯增加趨勢，由於感染伊科病毒後最常發生急性發熱（燒）、腦膜炎等併發症，加上今年感染的高危險群多為1歲以下嬰幼兒，目前全國10例腸病毒重症個案中，有一半病例為1歲以下新生兒，含1例死亡個案，家長需特別留意。

衛生局提醒，新生兒可能透過生產過程或產後接觸傳染伊科病毒11型，呼籲準媽媽們於產前14天至分娩前後，應注意自身及家中幼兒的健康狀況，如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、活動力不佳或食慾降低等症狀，應馬上就醫並與新生兒採取適當隔離措施。

另外，民眾要落實良好個人衛生習慣，返家後先更衣及以肥皂正確洗手再摟抱或餵食嬰幼兒，同時留意嬰幼童重症前兆病徵，並遵守「生病不上課（班）」原則，以降低病毒傳播。

關鍵字腸病毒洗手重症克沙奇伊科病毒
守護海洋資源　新北上千名學童淨灘詐騙機房設離島觀光區　警方逮人

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