國泰金蔡宏圖：期待今年成績優於去年

（中央社記者田裕斌台北8日電）國泰金控今天召開股東常會，董事長蔡宏圖表示，今年全球經濟可望延續去年的復甦力道，在審慎樂觀的發展下，期待國泰金繳出比去年更好的成績單。

蔡宏圖表示，國泰金去年繳出不錯的成績單，展望2018年延續去年復甦程度，今年美國與歐元區會較去年有一些成長。美國從年初開始經濟活動熱絡，已開始邁入升息；歐元區有機會計畫年底前結束量化寬鬆政策，顯示歐元區經濟成長穩定。從這幾大經濟體今年第1季實際數字表現及其他月份展望來，都顯示出審慎樂觀的氣氛。

國泰金總經理李長庚指出，去年金控稅後純益新台幣567億元，每股稅後純益(EPS)4.47元，表現亮眼。國泰人壽在初年度保費(FYP)、總保費收入都是業界最高；資金運用方面，避險後投資收益4.5%，銀行存放款也溫和成長，透過良好風控機制，資產品質良好，海外與手續費收入都有不錯的成績。