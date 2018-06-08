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寒舍米其林摘星亮眼 今年營運發動4計畫

中央社2018/06/08 11:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）寒舍餐旅摘星首屆台北米其林成績亮眼，今年營運計畫包括台北喜來登裝修、館外餐廳不續約，並著手提升礁溪寒沐酒店經營效能，及進行南京東路新飯店開發案。

寒舍餐旅今天召開股東常會，董事長賴英里因私人行程未出席，由執行長蔡伯翰代表主持。會中通過2017年財報、盈餘分配及資本公積配發案，決議盈餘配發每股配發0.92元現金股利；資本公積每股配發0.08元，合計1元現金股利，並增選獨立董事一名。

寒舍表示，寒舍餐旅在競爭激烈市場占有一席之地，今年3月公布的「2018台北米其林指南」，寒舍餐旅旗下台北喜來登「請客樓」餐廳獲「米其林二星」，台北喜來登「辰園」、「安東廳」及寒舍艾美「寒舍食譜」餐廳皆入選「米其林餐盤」推薦；另推薦旅館名單中，台北喜來登及寒舍艾美皆被評選為「4間房子（TopClass Comfort）」，象徵頂級舒適的住宿享受。

展望今年，寒舍餐旅表示，將持續強化市場競爭力，像是擁有688間客房的台北喜來登，將延續去年6月以來的硬體升級計畫，依區域、樓層及營業項目進行分階段裝修，整體裝修規劃利用淡季分階段進行，降低對喜來登營收及獲利的影響，預計將於2018年第4季全部完成。

寒舍餐旅原於南港展覽館內經營的兩個館外餐廳，分別是「寒舍樂廚」自助餐廳、「寒舍樂樂軒」中式餐廳，為聚焦新飯店開發的核心事業上，已在今年5月31日到期後不再續約，也正式退出館外餐飲市場經營。

而針對去年11月開幕的礁溪寒沐酒店，寒舍表示，受礁溪當地市場高度競爭及新飯店供給不斷增加的影響，營收表現不如預期，經營團隊正積極針對營運模式、各項成本費用調整與檢討，盼提升經營效能。

此外，南京東路新飯店目前預計2019年第4季開幕，寒舍餐旅將配合出租方「大陸建設」進行新酒店的各項設計規劃工作。整體而言，寒舍表示，面對市場競爭愈趨激烈，除繼續調整集團資源配置，提升管理效能及成本控制、開發不同市場客源外，也以多元行銷策略經營旗下飯店。（編輯：黃國倫）1070608

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