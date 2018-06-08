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詐騙機房設離島觀光區　高檔民宿集中管理

記者鄧力軍／台中報導2018/06/08 11:33
▲中部打犯罪擊中心檢警查扣金門及恆春二地詐騙機房大批証物（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.08)
▲中部打犯罪擊中心檢警查扣金門及恆春二地詐騙機房大批証物（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.08)

一個專詐大陸民眾的詐騙集團，將詐騙機房設在各觀光風景區或離島民宿，且不停地變換地點以逃避警方鎖定追緝，但終究不敵中部打擊犯罪中心幹員的鍥而不捨查緝，6日分別搗破恆春與金門的機房，逮捕洪姓劉姓陳姓三名主嫌及成員共44人，查扣手機、平板、筆電近百台，及無線分享器教戰守則等証物。這是國內查獲詐騙成員人數最多的一次。


▲詐騙集團機房內擺著廟裡求來的壓轎金，祈求大賺偏財（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.08)

台中地檢署檢察官張時嘉指揮偵辦該詐騙集團時，因查覺該集團成員眾多，且所設的詐騙機房不斷變換地點，且多選設在觀光風景區及離島，於是除了以中打中心幹員為主力，另指揮中市警局刑大、金門縣警局及澎湖警局刑大聯手偵辦。

警方發現該集團日前將機房從澎湖遷至恆春及金門二地，將詐騙成員安置於每日租金三萬元的高檔民宿內，採集中管理，周休二日，平日除了幹部及買菜的可以外出，其他人皆出入管制。

該集團專騙大陸民眾，第一線假冒大陸通信管理局客服中心，佯稱被害人資料遭冒用盜辦其他門號，再由二線假公安人員接管其帳戶，光是恆春這一組在7天內就詐得二百多萬元。

警方6日調派保一總隊維安小組支援攻堅，一舉破獲恆春及金門的詐騙據點，分別逮34男、10女共44名嫌犯，其中包括洪、劉、陳三名主嫌。
 

關鍵字中部打擊犯罪中心刑事局詐騙詐欺
腸病毒疫情拉警報　將近入流行期因人設事或因地制宜　藍竹縣猶紛擾

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