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名人愛寵毛／福福滿滿　李維維與愛犬們的幸福生活

寵毛網2018/06/08 11:18
名人愛寵毛／福福滿滿　李維維與愛犬們的幸福生活（圖／寵毛網）
名人愛寵毛／福福滿滿　李維維與愛犬們的幸福生活（圖／寵毛網）

有「凍齡女神」美譽的藝人李維維在圈內是出了名的愛動物，她不但經常在自己的臉書分享二隻愛犬—法鬥福仔瓜和李先蔘的生活點滴，甚至還幫牠們開了專屬的粉專圈粉，現在二隻狗狗的人氣可說比她還旺！而雖然藝人工作很忙碌，但照顧寶貝們的生活起居李維維向來不假手他人，不但會親自下廚幫愛犬做鮮食，還會帶著牠們逛寵物展添購用品，疼愛之情不在話下！

李維維向來很疼愛她的二隻法鬥—福仔瓜福福和李先蔘滿滿。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

李維維向來很疼愛她的二隻法鬥—福仔瓜福福和李先蔘滿滿。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

談到二隻愛犬，李維維如數家珍。「滿滿很喜歡牠的雞腿玩具，牠會拿來跟吸奶嘴一樣吸，好像很開心的樣子，有時候還會吸到睡著！」而至於福福，因為是比滿滿先來的前輩，有時候滿滿在吠叫，福福就會去壓制牠，好像在管教弟弟一樣。「福福好像覺得自己是這個家的老大，偶爾有客人來的時候，牠也會去抓人家的腳進行騎乘動作，其實牠的這個行為不是猥褻的意思，而是在告訴你：我的地位比你高！」

福仔瓜覺得自己是家中老大。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

福仔瓜覺得自己是家中老大。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

飼養法鬥多年，李維維平常也很用心做功課。

「飼養像法鬥或是巴哥這樣臉扁扁的短鼻犬，有些地方真的要特別注意！因為牠們的呼吸道比較短，所以怕熱也怕冷，如果溫度變化太大一定要小心；最好避免在大太陽的天氣帶牠們出門，只要發現狗狗有急喘或呼吸急促的現象就要注意是不是太熱了。另外牠們的脊椎也很脆弱，抱牠們的時候千萬別抓著二隻前腳垂直抱起來，而是要從肚子的地方托住抱起，讓牠們的身體呈現水平。」她還提到最近加入了國外的短鼻犬討論社團，才知道其實牠們常有軟顎過長的問題，「有時候看到法鬥坐著打瞌睡的影片，那其實一點都不有趣，是因為牠們得要這樣撐住才能夠呼吸。」她心疼地說道。她也想提醒大家，現在夏天到了，很多人都會帶狗狗去玩水游泳，但其實短鼻犬是不適合游泳的哦！因為不擅長，所以牠們下水會非常驚慌，過度驚嚇還有致死的可能，毛爸媽們不可不慎！

無論飼養什麼品種的毛小孩，都應該像李維維一樣做足功課！（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

無論飼養什麼品種的毛小孩，都應該像李維維一樣做足功課！（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

這麼喜歡毛小孩，如果有機會的話會想再擴編嗎？李維維坦言，其實經常有人會說要送她狗，或甚至她自己看到送養文也都會很心動。但她十分理智，覺得飼養毛小孩就要給牠們最好的環境和照顧，以自己現在的條件，她認為二隻已經是極限了。而且她希望能給二隻寶貝公平的愛，「有時候福福在跟我撒嬌的時候，愛吃醋的滿滿就會跑來硬擠在我們中間，但福福通常都會讓牠。」如果再養第三隻的話，她的心思一定會被分掉，因此她表示目前就好好的愛這二隻寶貝就夠了！

李維維說，養毛小孩就要給牠們最好的照顧！（圖／翻攝自臉書專頁跩不拉機福仔瓜）

李維維說，養毛小孩就要給牠們最好的照顧！（圖／翻攝自臉書專頁跩不拉機福仔瓜）

她也呼籲想要養毛小孩的人要三思而後行。「不要只看到狗狗可愛就養，像以法鬥來說，台灣潮濕的氣候讓牠們的皮膚常會出狀況，要經常看醫生，因此可說是很燒錢的犬種，在飼養之前一定要衡量自己的能力。」她也感慨常聽到有情侶一起養毛小孩，分手後就丟掉的案例，「毛小孩是無辜的，在養之前請一定要想好萬一分手了要由誰來負責牠。」

對李維維來說，二隻寶貝就像是她的小孩一樣，是家人般的存在。她希望大家也能有這樣的觀念，家人是不離不棄的，不但要有發生什麼事都不棄養的決心，也要給予牠們良好的生活品質。而毛小孩的壽命只有短短十幾年，勢必會面臨到生離死別的場面，大家也要考慮自己是否能承受，她坦言這也是自己還要努力的課題。

李維維與二隻愛犬的可愛日常互動。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

李維維與二隻愛犬的可愛日常互動。（圖／翻攝自臉書專頁李維維 Vivi Lee）

而福仔瓜和李先蔘也很受李維維的眾多粉絲喜愛，常有粉絲說看到福福滿滿就覺得很療癒，人氣直逼明星馬麻！如果想看更多她私下和福福滿滿的可愛日常，就趕快來FOLLOW她幫愛犬們開設的臉書專頁「跩不拉機福仔瓜」吧！

來看看李維維和二隻可愛狗狗的溫馨互動：

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字李維維法鬥狗狗
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