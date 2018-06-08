影／環教結合資科　嘉縣生動展現自然教育

將「環境教育結合現代資訊科技」，是嘉義縣政府在台灣地區的首創，今(8)日縣府環境保護局在布袋鎮新岑國小展示操作仿生機器人，現場將鱟、螃蟹和眼鏡蛇等輸入「代碼資訊」後，就可以模仿動物的肢體動作，透過動態的動作，展現生物與環境關聯特性。

環保局運用最受小朋友歡迎的「Kahoot平台」，利用遊戲線上互動的方式，提升學童們對環境教育學習的興趣，參與的同學透過豐富多元方式結合科技，了解有活化石之稱「鱟」生長環境的特殊性，學習感受環境對生物生長的重要性，以達到環境教育。