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影／環教結合資科　嘉縣生動展現自然教育

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/08 11:41
▲嘉義縣政府以科技資訊推廣環境教育。（圖／嘉義縣環保局提供 , 2018.06.08）
▲嘉義縣政府以科技資訊推廣環境教育。（圖／嘉義縣環保局提供 , 2018.06.08）

將「環境教育結合現代資訊科技」，是嘉義縣政府在台灣地區的首創，今(8)日縣府環境保護局在布袋鎮新岑國小展示操作仿生機器人，現場將鱟、螃蟹和眼鏡蛇等輸入「代碼資訊」後，就可以模仿動物的肢體動作，透過動態的動作，展現生物與環境關聯特性。

環保局運用最受小朋友歡迎的「Kahoot平台」，利用遊戲線上互動的方式，提升學童們對環境教育學習的興趣，參與的同學透過豐富多元方式結合科技，了解有活化石之稱「鱟」生長環境的特殊性，學習感受環境對生物生長的重要性，以達到環境教育。


▲嘉義縣政府環境教育實作體驗。（圖／嘉義縣環保局提供 , 2018.06.08）

活動過程，義竹國小蘇國源老師和蘇佩君老師現場操作仿生機器人，透過程式設計，以「生態養殖教室」，機器人靈活模仿鱟的步足、螃蟹的螯足及眼鏡蛇的運動機制，讓參加的學童自然瞭解在地環境，感受環境議題與日常生活融合的重要性；活動中，將Kahoot平台取代傳統的活動設計，以環境教育的8個面向設計題庫，進行Kahoot線上即時作答，讓學生參與搶答，體驗學習到生態系統的環教知識。

環保局表示，現在學習管道非常多，在推廣環境教育的道路上，我們不只要邀集對環境共同理念的團體與個人，全民參與更是我們的目標，尤其環境教育不應停留在口號與傳統活動模式，而是結合新的資訊與科技，讓民眾有新的感受與震撼，活動設計讓學生有機會學習新的資訊與科技之外，又可提高學習興趣，擴大學習效果。

關鍵字嘉義縣政府kahoot平台環境教育資訊科技生態養殖教室
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