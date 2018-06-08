NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈陽岱鋼受重用　本季首度扛5棒先發蕉個朋友好運旺來　議員為農民發聲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

草屯囝仔生涯首場演唱會　祭出「雙飛套票」省荷包

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/08 15:42
▲草屯囝仔將在台北舉辦演唱會。（圖／混血兒娛樂提供 , 2018.06.08）
▲草屯囝仔將在台北舉辦演唱會。（圖／混血兒娛樂提供 , 2018.06.08）

草屯囝仔近來推出新歌〈愛我你會死〉，也趁勢加碼宣布將於8月12日在台北華山Legacy舉辦「為此時而唱」生涯首場演唱會。他們首度到台北文青、指標性演唱會場地開唱，從鄉村唱到都市的里程碑，還得同時接受售票演唱會票房考驗，團員樞育與阿倉為此積極備戰，絞盡腦汁開會、練歌就是要呈現最好的「第一次」給大家，是否希望門票能夠秒殺？兩人幽默回應：「演唱會門票第一分鐘、或最後一天賣完，對我們來說都是一樣，會用最好的音樂表演獻給台下粉絲，若沒有秒殺，只是代表我們沒趕上這個流行。」

演唱會開賣時間選在6月9日11點，兩人表示，請示神明是沒有，不過日期是看農民曆倒是真的，「票房壓力當然有，畢竟是生涯第一場演唱會，地點也不是在我們的主場」，體恤粉絲以學生族群為主，他們祭出雙人套票優惠，搞笑稱做是另類「雙飛套票」1500元，為粉絲省荷包可以情侶、姐妹、兄弟結伴作伙來聽歌。兩人沒有發願或禁慾，倒是蕭老闆提出希望他們從這次演唱會開始，發願吃素直到站上小巨蛋的那天。


▲草屯囝仔祭出雙飛套票，替學生族省荷包。（圖／混血兒娛樂提供 , 2018.06.08）

樞育與阿倉2011年組團成軍，從南投小鄉鎮發跡，兩人以在地故事與宗教文化為創作元素，堅持用台語唱出對這片土地的感情，音樂路有歡笑有淚水，回憶起過往冷嘲熱諷，甚至不看好的聲音，樞育樂觀面對：「酸言酸語早已習慣，不會特別去在意那些，現在還在苦阿。」阿倉媽媽以前沒有很支持音樂這條路，如今轉而默默關心打氣，阿倉笑說，「她一定很開心，因為兒子要出頭天了。」

關鍵字草屯囝仔
AV麻倉憂露褲褲　遇狂粉要求..鼓鼓回歸DJ身分　7月嗨爆音樂祭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan