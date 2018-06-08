草屯囝仔生涯首場演唱會　祭出「雙飛套票」省荷包

草屯囝仔近來推出新歌〈愛我你會死〉，也趁勢加碼宣布將於8月12日在台北華山Legacy舉辦「為此時而唱」生涯首場演唱會。他們首度到台北文青、指標性演唱會場地開唱，從鄉村唱到都市的里程碑，還得同時接受售票演唱會票房考驗，團員樞育與阿倉為此積極備戰，絞盡腦汁開會、練歌就是要呈現最好的「第一次」給大家，是否希望門票能夠秒殺？兩人幽默回應：「演唱會門票第一分鐘、或最後一天賣完，對我們來說都是一樣，會用最好的音樂表演獻給台下粉絲，若沒有秒殺，只是代表我們沒趕上這個流行。」

演唱會開賣時間選在6月9日11點，兩人表示，請示神明是沒有，不過日期是看農民曆倒是真的，「票房壓力當然有，畢竟是生涯第一場演唱會，地點也不是在我們的主場」，體恤粉絲以學生族群為主，他們祭出雙人套票優惠，搞笑稱做是另類「雙飛套票」1500元，為粉絲省荷包可以情侶、姐妹、兄弟結伴作伙來聽歌。兩人沒有發願或禁慾，倒是蕭老闆提出希望他們從這次演唱會開始，發願吃素直到站上小巨蛋的那天。