藍營前主席接連喊話　地方怒：仍聽不到新竹縣聲音

國民黨全台縣市長人選最後一塊拼圖，仍剩下新竹縣遲遲未定，連前主席馬英九、洪秀柱都忍不住評論放話，希望維持全民調決議；一場初選不但讓歷任黨主席心結浮上檯面，連民進黨秘書長洪耀福也來吃豆腐，酸言替由綠轉藍的林為洲抱屈。
但是，對新竹縣鄉親而言，他們認為這些隔空喊話的說法，都不符合地方需求，「沒有聽到我們的聲音。」地方人士指出，外地人對新竹縣的選情可以不負責任的說三道四，是因為不用承擔後果，如果真的熟知地方生態、選情結構以及每位參選人的真實面，就能理解新竹縣要的是什麼。
隨著時間拖延，地方情緒越顯浮躁，一直未見動作的黨部主委、副議長陳見賢陣營，突然在網路上流傳一張「選賢．你能」圖片，雖僅寥寥數字，卻見劍指百里侯氣象；陳見賢本人表示並不知情，也未成立後援會，應該是鄉親自發性的行為，強調一切遵照黨中央安排，「若徵召，我就參選。」個人沒有太多算計。
▲林為洲堅持依照制度採用全民調辦理初選。（圖／翻攝自立法委員林為洲臉書粉絲頁）
針對初選爭議，立委林為洲強調不會退黨，仍堅持依照制度採全民調，「贏了，參選；輸了，輔選。沒有別的選項。」近日也拉著立法院的同事，如蔣萬安、柯志恩等立委頻頻上廣播、電視節目抨擊竹縣初選，引發地方不小反彈聲浪，怒指林在地方眾叛親離，卻找外人透過媒體羞辱新竹縣鄉親，「於心何忍？」
▲新竹縣議員趙一先公開表態支持陳見賢，轉貼分享「選賢．你能」圖片。（圖／翻攝自趙一先臉書）
縣議員趙一先則是將「選賢．你能」圖片轉貼臉書分享，直接公開表態「選“賢”，一定能！」表示中常會就是制度的根源，「全民調」是制度，「徵召」也是制度，黨中央應該體察民情、因地制宜，儘早徵召接地氣的一方，才有勝選的機會。