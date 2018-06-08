藍營前主席接連喊話　地方怒：仍聽不到新竹縣聲音

國民黨全台縣市長人選最後一塊拼圖，仍剩下新竹縣遲遲未定，連前主席馬英九、洪秀柱都忍不住評論放話，希望維持全民調決議；一場初選不但讓歷任黨主席心結浮上檯面，連民進黨秘書長洪耀福也來吃豆腐，酸言替由綠轉藍的林為洲抱屈。

但是，對新竹縣鄉親而言，他們認為這些隔空喊話的說法，都不符合地方需求，「沒有聽到我們的聲音。」地方人士指出，外地人對新竹縣的選情可以不負責任的說三道四，是因為不用承擔後果，如果真的熟知地方生態、選情結構以及每位參選人的真實面，就能理解新竹縣要的是什麼。

隨著時間拖延，地方情緒越顯浮躁，一直未見動作的黨部主委、副議長陳見賢陣營，突然在網路上流傳一張「選賢．你能」圖片，雖僅寥寥數字，卻見劍指百里侯氣象；陳見賢本人表示並不知情，也未成立後援會，應該是鄉親自發性的行為，強調一切遵照黨中央安排，「若徵召，我就參選。」個人沒有太多算計。