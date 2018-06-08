國中會考數學非選 6％考生不會平均數

（中央社記者陳至中台北8日電）教育部今天公布107年國中教育會考相關統計，閱卷老師指出，數學科非選題空白比例減少，但仍有6％考生，連基本的「平均數」概念都不會，恐怕生活中會是「數盲」。

教育部今天在台北招開國中教育會考閱卷結果記者會。閱卷教師代表、台灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，今年數學非選2題都與生活情境相關，第一題是抽球情境，第二題則是路徑長短，測驗重點是瞭解考題提供的資訊，進而應用數學解題。

謝豐瑞指出，第一題是會考第一次出現機率與統計的命題，這在未來非常重要，例如「大數據」觀念，就跟機率、統計非常相關。