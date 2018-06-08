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國中會考數學非選 6％考生不會平均數

中央社2018/06/08 11:23
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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部今天公布107年國中教育會考相關統計，閱卷老師指出，數學科非選題空白比例減少，但仍有6％考生，連基本的「平均數」概念都不會，恐怕生活中會是「數盲」。

教育部今天在台北招開國中教育會考閱卷結果記者會。閱卷教師代表、台灣師範大學數學系教授謝豐瑞表示，今年數學非選2題都與生活情境相關，第一題是抽球情境，第二題則是路徑長短，測驗重點是瞭解考題提供的資訊，進而應用數學解題。

謝豐瑞指出，第一題是會考第一次出現機率與統計的命題，這在未來非常重要，例如「大數據」觀念，就跟機率、統計非常相關。

但謝豐瑞發現，第一題有一個步驟是求「平均數」，學生只要能求出前8次的總和，再除以8，即使算錯了也能拿到1分。但從閱卷統計數據來看，發現仍有6％考生不會「平均數」，這是日常生活中非常重要的數學概念。

謝豐瑞表示，生活中整天都可看到「平均數」的概念，從買單分錢到報章雜誌報導，幾乎每天都會出現，希望老師要加強教學，避免下一代孩子成為「數盲」。

另外，謝豐瑞也擔心，在算機率時，有超過一半的學生不懂得使用樹狀圖、表格等方式來幫助解題，也就是不懂得結構性的分類與分析方法。這不一定是數學科的內容，其他科目也會用到，希望國中教師多加強這方面的教學。

謝豐瑞表示，從今年會考考題來看，已經展現出「素養」導向，學生需要的是閱讀理解、發展策略、運用數學方法與思維能力，學校不能再只教傳統考題，讓學生反覆練習，「讓學生熟練考題的時代可能要過去了」。（編輯：黃于）1070608

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