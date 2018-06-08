全國大南瓜比賽　 夏日萬聖節舞蹈趴等你來挑戰

夏天是南瓜成熟季節，新北市行銷淡水南瓜成為地方特色農產品，舉辦一年一度的全國大南瓜比賽，今年更首創「夏日萬聖節」南瓜主題舞蹈比賽，邀請競賽者運用服裝造型與編舞劇情，盡情發揮對萬聖節與南瓜的想像力，6月23日在淡水金色水岸廣場一較高下，最高獎金有一萬元。

去年南瓜舞蹈比賽獲得民眾與學生的熱烈迴響，參與十分踴躍，成為活動的一大亮點，延續去年令人驚豔的好口碑，「夏日萬聖節南瓜主題舞蹈比賽」希望能激發民眾呈現出南瓜所帶來的活力與想像力，因此參賽對象年紀、國籍都不設限，只要組成三至十人的團隊就可以報名參加比賽，而年舞蹈比賽前三名的獲獎隊伍目前已有兩組報名今年的活動，將成為這次參賽團隊挑戰南瓜舞王的最大勁敵。