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全國大南瓜比賽　 夏日萬聖節舞蹈趴等你來挑戰

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/08 11:42
▲去年南瓜舞蹈比賽獲得熱烈迴響，今年新北市更首創「夏日萬聖節」南瓜主題舞蹈比賽，歡迎民眾組團秀創意、飆舞技。（圖／新北市農業局提供）
▲去年南瓜舞蹈比賽獲得熱烈迴響，今年新北市更首創「夏日萬聖節」南瓜主題舞蹈比賽，歡迎民眾組團秀創意、飆舞技。（圖／新北市農業局提供）

夏天是南瓜成熟季節，新北市行銷淡水南瓜成為地方特色農產品，舉辦一年一度的全國大南瓜比賽，今年更首創「夏日萬聖節」南瓜主題舞蹈比賽，邀請競賽者運用服裝造型與編舞劇情，盡情發揮對萬聖節與南瓜的想像力，6月23日在淡水金色水岸廣場一較高下，最高獎金有一萬元。

去年南瓜舞蹈比賽獲得民眾與學生的熱烈迴響，參與十分踴躍，成為活動的一大亮點，延續去年令人驚豔的好口碑，「夏日萬聖節南瓜主題舞蹈比賽」希望能激發民眾呈現出南瓜所帶來的活力與想像力，因此參賽對象年紀、國籍都不設限，只要組成三至十人的團隊就可以報名參加比賽，而年舞蹈比賽前三名的獲獎隊伍目前已有兩組報名今年的活動，將成為這次參賽團隊挑戰南瓜舞王的最大勁敵。

這次舞蹈比賽，第一名可獲得獎金一萬元及獎牌乙面，第二名獎金五千元及獎牌乙面，第三名獎金三千元及獎牌乙面，優勝組獎金兩千元及獎狀乙張，優等獎則可獲得獎金一千元及獎狀乙張。另外，還規劃有觀眾人氣獎，獲獎團隊可獲得淡水區農會用心研發的優質南瓜產品及高品質的淡水南瓜，品嘗當季應景優質的南瓜農產。

由於開放參賽組數僅有十五組，且採先報名先錄取機制，想在全國大南瓜活動一展舞技，秀出全身熱血與大家分享的團隊，請儘速報名參加。報名網址：https://bit.ly/2Fq6i4B，相關活動可至「新北市全國大南瓜比賽」官方粉絲頁。

關鍵字南瓜淡水舞蹈萬聖節
環教結合資科　嘉縣展現自然教育

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