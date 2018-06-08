〈台新金股東會〉小股東質疑計票不夠公開 仍順利通過

台新金 (2887-TW) 今 (8) 日舉行股東會，由於今年董事改選有與寶佳集團的大戰，雙方全力動員，股東也大爆滿，逾百名股東站著開會，出席率高達 93.27%，光是座位不夠、承認事項投票就有小股東鬧場，甚至質疑計票不夠公開，但在台新金排解後，順利投票承認去年財報與盈餘分派案，股東會通過配發現金股利 0.54 元、股票股利 0.44 元，合計配發 0.98 元股利。

台新金今天董事改選，由於台新金力拚 7 席全拿，但寶佳集團也拚「搶一」，雙方全力動員，股東出席踴躍，出席率高達 93.27%，致使現場座無虛席、座位不夠，就有小股東表示「股東是老闆也還要罰站」。