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台股盤中─高檔回跌失守11200 部分資金流向光學

鉅亨網2018/06/08 11:40
鉅亨網 / NOWnews
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在美股終止大漲的影響下，亞股今 (8) 日普遍走疲，台股加權指數以小跌 8.16 點開出後，跌幅緩步擴大，盤中最多一度跌近 70 點，在 11190 點附近震盪，失守 11200 點關卡，預估成交值逾 1600 億元，盤面上被動元件股漲跌互見，部分籌碼鬆動轉向蘋概題材帶動的光學鏡頭族群，而鴻海 FII 今日在上證 A 股掛牌交易，也成為盤面關注焦點。

分析師指出，國巨營收大利多公布卻利多不漲，鴻海有 FII 掛牌卻下跌，顯示在高檔之際，多方信心不足。

鴻海智慧製造子公司工業富聯 (FII) 今日掛牌價人民幣 13.77 元（約新台幣 65 元），鴻海董事長郭台銘力挺 FII，強調「股票放 30 年、價值可能翻 30 倍」具長期價值，儘管工業富聯掛牌大掀蜜月行情，漲幅超過 40% 直攻漲停，不過，盤中鴻海仍遭壓抑在盤下，跌幅近 1%。

從細族群來看，由於外媒報導，蘋果 3 款新 iPhone 將於 9 月 11 日亮相，9 月 21 日開賣，供應鏈最快 7 月啟動拉貨潮，第 3 季業績拉升可期，使資金快速流向光學鏡頭族群，使股王大立光穩漲 2%。

在此消息面的帶動下，二線光學鏡頭廠買盤相當熱絡，亞光漲停，佳凌漲逾 7%，聯一光漲半根停板，今國光、先進光漲 4% 之上，新鉅科、光燿科漲幅 3% 上下。

亞光相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
亞光相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

由於第一版 5G 標準將在本月公布，電信設備指標族群盤中見資金進場布局，東訊、星通漲逾 2%，兆赫和啟碁漲 1%。

同時，光纖相關業者也再次見到熱絡走勢，光環漲近 8%，華星光漲半根停板，眾達漲逾 3%。

儘管盤面題材不少，但大型權值股壓抑盤面，群創、廣達和亞泥跌逾 1.5%，可成、鴻海和台積電跌 1%，聯發科、日月光投控、鴻準、中鋼和台塑四寶等均走在盤下，而大型金控股也未能扮演穩盤角色，富邦金、兆豐金、華南金、第一金、中信金、台新金、玉山金和永豐金等均下跌。

投顧認為，台股利多題材不斷、電動車、蘋概股將陸續接棒，且技術面為多頭格局、外資偏多操作，有利後續台股再創新高，仍建議偏多操作，可持續布局漲價概念及業績題材類股，選股上可以被動元件、蘋概、二線光學和網通作為留意方向。

 

 

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