台股盤中─高檔回跌失守11200 部分資金流向光學

在美股終止大漲的影響下，亞股今 (8) 日普遍走疲，台股加權指數以小跌 8.16 點開出後，跌幅緩步擴大，盤中最多一度跌近 70 點，在 11190 點附近震盪，失守 11200 點關卡，預估成交值逾 1600 億元，盤面上被動元件股漲跌互見，部分籌碼鬆動轉向蘋概題材帶動的光學鏡頭族群，而鴻海 FII 今日在上證 A 股掛牌交易，也成為盤面關注焦點。

分析師指出，國巨營收大利多公布卻利多不漲，鴻海有 FII 掛牌卻下跌，顯示在高檔之際，多方信心不足。

鴻海智慧製造子公司工業富聯 (FII) 今日掛牌價人民幣 13.77 元（約新台幣 65 元），鴻海董事長郭台銘力挺 FII，強調「股票放 30 年、價值可能翻 30 倍」具長期價值，儘管工業富聯掛牌大掀蜜月行情，漲幅超過 40% 直攻漲停，不過，盤中鴻海仍遭壓抑在盤下，跌幅近 1%。