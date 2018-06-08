阿根廷救星來了 與IMF達成500億美元融資協議

在新興市場資產遭拋售，導致阿根廷比索大幅貶值，利率狂升，該國在 8 日與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成協議，獲得為期 36 個月 500 億美元的備用融資 (Stand-By Arrangement)，阿根廷政府則承諾，將以降低通膨和減少財政赤字為目標。

從 5 月 8 日阿根廷政府向 IMF 求援開始，雙方僅花一個月的時間及達成協議，此舉展現國際對阿根廷釋出的善意。

IMF 總監 Christine Lagarde 在聲明中指出，她很高興在阿根廷政府改善經濟情況時，能夠提供財政支持，「這將增強市場信心，使當局有時間解決一系列長期存在的問題， 作為支持的一部分，國際貨幣基金組織和阿根廷政府將共同努力，確保措施的實行，並充分利用資源。」