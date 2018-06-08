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阿根廷救星來了 與IMF達成500億美元融資協議

鉅亨網2018/06/08 11:39
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在新興市場資產遭拋售，導致阿根廷比索大幅貶值，利率狂升，該國在 8 日與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成協議，獲得為期 36 個月 500 億美元的備用融資 (Stand-By Arrangement)，阿根廷政府則承諾，將以降低通膨和減少財政赤字為目標。

從 5 月 8 日阿根廷政府向 IMF 求援開始，雙方僅花一個月的時間及達成協議，此舉展現國際對阿根廷釋出的善意。

IMF 總監 Christine Lagarde 在聲明中指出，她很高興在阿根廷政府改善經濟情況時，能夠提供財政支持，「這將增強市場信心，使當局有時間解決一系列長期存在的問題， 作為支持的一部分，國際貨幣基金組織和阿根廷政府將共同努力，確保措施的實行，並充分利用資源。」

阿根廷財政部長 Nicolas Dujovne 表示，新的財政赤字目標為在 2019 年降至 GDP 的 1.3%，先前目標為 2.2%，並期望能在 2020 年時達成財政平衡。

阿根廷央行總裁 Federico Sturzenegger 指出，將放棄在 2018 年將通膨控制在 15% 的目標，但他們同意在 2019 年，將通膨控制在 17% 內，而在 2020 年與 2021 年則分別下降至 13% 與 9%，目前阿根廷的通膨高達 25%。

儘管阿根廷獲得 IMF 的救援，但短期的經濟情況仍比前幾個月複雜，Dujovne 表示，今年的經濟成長預估為 1.4%，2019 年則會介於 1.5% 至 2.5% 之間，皆大幅低於稍早預測的 3%。

此外，與大家普遍預期相同，阿根廷政府將向國會提交提案，期望改革央行的規範並加提升其自治能力。

在另外的聲明中，阿根廷政府表示，在未來的 12 個月，美洲開發銀行、世界銀行與拉美開發銀行同意提供該國額外的 56.5 億美元的融資。

消息公佈後，阿根廷比索的走勢尚未明顯反彈，8 日早上報在 1 美元兌 24.9850 阿根廷比索。

美元兌阿根廷比索走勢
美元兌阿根廷比索走勢 (資料來源: AFP)
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