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立院朝野協商破局　蘇嘉全裁示11日開談話會

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/08 11:51
▲立法院 8 日針對臨時會法案召開朝野協商，協商一個多小時後，朝野對議程皆無共識，立法院長蘇嘉全裁示 11 日上午九時舉行談話會，處理臨時會相關事宜。（資料照片／邱明玉攝）
▲立法院 8 日針對臨時會法案召開朝野協商，協商一個多小時後，朝野對議程皆無共識，立法院長蘇嘉全裁示 11 日上午九時舉行談話會，處理臨時會相關事宜。（資料照片／邱明玉攝）

立法院今（ 8 ）日針對臨時會法案召開朝野協商，協商一個多小時後，朝野對議程皆無共識，立法院長蘇嘉全裁示 11 日上午九時舉行談話會，處理臨時會相關事宜。

民進黨提案於 6 月 11 日到 7 月 6 日召開為期 4 周的臨時會，預計處理眾所矚目的軍人年改、空氣汙染防制法、財團法人法、礦業法、預算解凍案及 NCC (國家通訊傳播委員會)人事同意權等共 16 案，總召柯建銘明確表態，將軍人年改列為首案。

對於民進黨團將軍人年改列為首案，國民黨團首席副書記長曾銘宗說，他贊成柯建銘所說，要冷靜面對軍改，不過委員會審查的時候，重要條文全部保留，國防部到現在拿不出精算報告，要怎麼做決策？新的軍人年改也來不及七月一日和公教同步實施，形同在開玩笑。

曾銘宗並說，國民黨團主張，要請蔡總統赴立法院做國情報告，一個月斷交兩國，到底未來國家面對的情況會怎樣？尤其是兩岸問題，是否能拿出創新辦法，維持國家穩定發展。

曾銘宗指出，還有兩岸監督條例，蔡總統當選後說兩岸維持現狀，現在兩岸陷入僵局，全民不滿意度超過 60 %，希望儘速審查兩岸監督條例，政府對兩岸關係拿出辦法來，不要讓情勢惡化下去，尤其民進黨長期以來都說，要把它列入優先法案，都是列假的。

曾銘宗說，此外，再生能源法、能源事業管理法，涉及到能源政策可不可行的部分，希望能夠納進臨時會處理，另外原住民促轉法，國民黨團也主張納入，至於民生法案部分，空汙法、都更條例、公司法的部分，國民黨大方向全力支持，但內容要符合大眾需要。

時代力量黨團總召徐永明則說，空汙法、礦業法，改革方向時力都支持，但呼籲執政黨和行政部門不要玩半套。財團法人法時力支持修法，但相關的醫療法、私校法要一起處理。

徐永明表示，軍改方向時力也支持七月一日跟公教一同上路，但退將赴中有辱國格這塊，真的還要讓他們繼續領退休俸嗎？這個案子在委員會被藍綠封殺，在臨時會時力會繼續堅持立場。

至於婚姻平權部分，徐永明批評，民進黨不要之前拿彩虹卡，現在又說選前不能處理，會讓人覺得整個臨時會只是在騙選票，此外，NCC 人事同意權時力不反對，但反媒體壟斷法到底在哪裡？系統跟頻道業者的紛爭，只是靠行政命令可以處理嗎？根本之道就是把反媒體壟斷法提出來。

親民黨團總召李鴻鈞指出，基本上就是空汙法，這個非常急迫，親民黨的立場還是臨時會常態化沒必要，十幾年來幾乎每個會期都開臨時會，但臨時會的定義是國家有重大事情，或面臨危機，才會開臨時會，現在卻把臨時會常態化，不是好事，既然執政黨提出開臨時會，也願意好好談，但親民黨團主張，應該在正常會期好好解決，空汙法應該要趕快通過。

因朝野對臨時會議程沒有共識，各說各話，最後蘇嘉全裁示，11 日上午 9 時舉行談話會。預料占有人數優勢的民進黨團將以表決方式決定臨時會議程，將軍人年改列為首案，並計畫於一周內處理完畢。

關鍵字軍人年改蘇嘉全柯建銘曾銘宗徐永明
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