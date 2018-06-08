NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吃不到台鐵便當　奧客拉列車長狂罵馬盼尊重提名制度　吳挺中常會決議8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

竹縣原鄉天籟揚國際 返台快閃感恩

中央社2018/06/08 11:39
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團，日前在「第31屆舒伯特國際合唱競賽」中，拿下金質獎及大會特別獎，團員今天搭機返台時，在機場快閃演出，相當感謝各界熱心贊助。

嘉興國小義興分校合唱團的天籟美聲盛名遠播，合唱團日前在奧地利維也納舉行的第31屆舒伯特國際合唱競賽中，拿下金質獎及大會特別獎，讓世界聽見來自台灣的美麗聲音。

合唱團在成行前，一度因為經費不足而差一點無法成行，透過媒體的報導後，吸引不少團體熱情贊助，包括長榮航空公司也提供來回機票，讓這群小朋友到海外參賽圓夢。

合唱團不負眾望，在多國參賽隊伍中奪下好成績，師生們感動萬分，一行人上午搭機返抵台灣時，再度在桃園國際機場快閃演出，讓不少旅客享受到台灣美聲，頻頻拍照記錄。

嘉興國小校長徐榮春在受訪時感謝各界的鼎力支持，如果不是各界善心的資助，就沒有今天的成績，而師生也希望將得獎的喜悅分享給國人。

新竹縣副縣長楊文科前往接機，對於合唱團的表現高度肯定，稱讚成員的優異成績，是新竹之光、台灣之光，「利用音樂感動大家，是小朋友在困難中學習與成長的典範」。

長榮航空公司副總經理葉時忠說，長榮航空在班機幾乎客滿下，仍排除萬難，設法挪動出贊助機票，也很高興能為小朋友的圓夢之旅盡一份心力，希望合唱團未來可以繼續用歌聲「擁抱世界，擁抱大家」。（編輯：李錫璋）1070608

立院將開臨時會 柯建銘：軍...投資台灣事務所掛牌傳喊卡 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan