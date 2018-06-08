竹縣原鄉天籟揚國際 返台快閃感恩

合唱團在成行前，一度因為經費不足而差一點無法成行，透過媒體的報導後，吸引不少團體熱情贊助，包括長榮航空公司也提供來回機票，讓這群小朋友到海外參賽圓夢。

嘉興國小義興分校合唱團的天籟美聲盛名遠播，合唱團日前在奧地利維也納舉行的第31屆舒伯特國際合唱競賽中，拿下金質獎及大會特別獎，讓世界聽見來自台灣的美麗聲音。

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團，日前在「第31屆舒伯特國際合唱競賽」中，拿下金質獎及大會特別獎，團員今天搭機返台時，在機場快閃演出，相當感謝各界熱心贊助。

合唱團不負眾望，在多國參賽隊伍中奪下好成績，師生們感動萬分，一行人上午搭機返抵台灣時，再度在桃園國際機場快閃演出，讓不少旅客享受到台灣美聲，頻頻拍照記錄。

嘉興國小校長徐榮春在受訪時感謝各界的鼎力支持，如果不是各界善心的資助，就沒有今天的成績，而師生也希望將得獎的喜悅分享給國人。

新竹縣副縣長楊文科前往接機，對於合唱團的表現高度肯定，稱讚成員的優異成績，是新竹之光、台灣之光，「利用音樂感動大家，是小朋友在困難中學習與成長的典範」。

長榮航空公司副總經理葉時忠說，長榮航空在班機幾乎客滿下，仍排除萬難，設法挪動出贊助機票，也很高興能為小朋友的圓夢之旅盡一份心力，希望合唱團未來可以繼續用歌聲「擁抱世界，擁抱大家」。（編輯：李錫璋）1070608