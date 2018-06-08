金門設機房詐騙陸民 警方破獲逮23嫌

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣警察局會同刑事局中部打擊犯罪中心，在金寧鄉安美村破獲以陳姓嫌犯為首的大型詐騙集團案，23人到案，初估獲利新台幣600萬元。這是金門查獲嫌犯人數最多的詐騙案。

金門縣警局刑警大隊與刑事局中部打擊犯罪中心，上午隔海同步舉行記者會，宣布破獲這件大型詐騙集團案。

金門縣刑警大隊大隊長游文勝表示，專案小組查獲設立在金寧鄉別墅內的電信詐騙機房，以陳姓為首腦的犯罪集團撥打網路電話到大陸地區，佯裝公務機關通信管理局人員、公安及檢察官，詐騙中國大陸地區民眾，初估獲利600萬元。