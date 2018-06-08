金門設機房詐騙陸民 警方破獲逮23嫌

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣警察局會同刑事局中部打擊犯罪中心，在金寧鄉安美村破獲以陳姓嫌犯為首的大型詐騙集團案，23人到案，初估獲利新台幣600萬元。這是金門查獲嫌犯人數最多的詐騙案。
金門縣警局刑警大隊與刑事局中部打擊犯罪中心，上午隔海同步舉行記者會，宣布破獲這件大型詐騙集團案。
金門縣刑警大隊大隊長游文勝表示，專案小組查獲設立在金寧鄉別墅內的電信詐騙機房，以陳姓為首腦的犯罪集團撥打網路電話到大陸地區，佯裝公務機關通信管理局人員、公安及檢察官，詐騙中國大陸地區民眾，初估獲利600萬元。
游文勝說，這是金門近年查獲嫌犯人數最多的詐騙集團。研判歹徒因金門民風淳樸，治安良好，架設機房不易發現，選擇在金門犯案。專案小組4月間就掌握嫌犯犯行，經多次跟監終於在前天攻堅成功。
警方6日中午動員40人，架梯攻堅，一舉破獲詐騙機房，逮捕21名男女嫌犯，並在慈湖路緝獲陳姓、姜姓主嫌到案。
機房現場查扣詐騙犯罪證物，包括蘋果iPad有34台、iPhone手機46台、USB3支、耳機3副、詐欺講稿、Sim卡22張、記憶卡2張，香煙盒、安非他命、吸食器、筆電、對講機、Wi-Fi分享器2台、監視器主機和無線網卡等贓證物。
警方表示，23名嫌疑人中有一名未成年男性、4名女性，全部是台灣籍，昨天分批搭乘飛機和金門海巡隊巡防艇送中部打擊犯罪中心偵辦。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608