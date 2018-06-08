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中央社

北市婦人自摔死亡案 因一封牧師簡訊案情逆轉

中央社2018/06/08 11:43
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北8日電）台北市一名婦人前年10月在自家樓梯間意外摔死；死者女兒當時指是哥哥推母親下樓，不過北檢調查，案發前30小時，女兒就知道媽媽受傷還傳簡訊給牧師，但未報警，斷送急救時機。

台北地檢署今天依遺棄致死罪起訴死者的馬姓女兒。

警方調查，年約60歲的楊姓婦人與40歲的馬姓兒子、35歲的馬姓女兒，同住在汀州路一段某間公寓；前年10月25日早上10時30分許，馬女買完便當回來，發現母親頭部向上，摔倒躺臥在1樓通往2樓的樓梯間，鮮血直流。

案發當時，馬男在2樓房間內，馬女對警方說是哥哥殺死媽媽的，但馬男反駁。

而這原本看似一起單純的意外死亡案件，卻在一封給牧師的簡訊曝光後，案情大逆轉。

檢方調查，楊婦告別式當天，一位與死者家屬熟識的牧師跟馬男談到，馬女曾在案發前約30小時傳簡訊來，說「媽媽摔下去、關節變形」等語，馬男覺得有異，向檢方說明。

北檢傳訊牧師出庭作證，牧師確實有收到這封簡訊，但以為馬女所言非事實，並未採信。而了解案情的辦案人員指出，馬女疑似有精神相關疾病病史，所以牧師才誤以為馬女在開玩笑、幻想。

北檢傳喚馬女出庭時，她說的確有傳簡訊牧師，但訊息內容是「作夢想出來的」，沒有犯罪。

檢方根據牧師證詞、案發現場照片等事證，認定馬女在案發第一時間沒有打電話通報警消單位，將母親送醫，因此今天依遺棄致死罪將她起訴。（編輯：張銘坤）1070608

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