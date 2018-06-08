北市婦人自摔死亡案 因一封牧師簡訊案情逆轉

（中央社記者王揚宇台北8日電）台北市一名婦人前年10月在自家樓梯間意外摔死；死者女兒當時指是哥哥推母親下樓，不過北檢調查，案發前30小時，女兒就知道媽媽受傷還傳簡訊給牧師，但未報警，斷送急救時機。

台北地檢署今天依遺棄致死罪起訴死者的馬姓女兒。

警方調查，年約60歲的楊姓婦人與40歲的馬姓兒子、35歲的馬姓女兒，同住在汀州路一段某間公寓；前年10月25日早上10時30分許，馬女買完便當回來，發現母親頭部向上，摔倒躺臥在1樓通往2樓的樓梯間，鮮血直流。

案發當時，馬男在2樓房間內，馬女對警方說是哥哥殺死媽媽的，但馬男反駁。