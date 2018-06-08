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越南資通訊展看見台灣 貿協組團參展

中央社2018/06/08 11:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北8日電）外貿協會帶領22家台灣廠商，參與越南國際資通訊展，尋求當地買主洽購及合作機會，幫助廠商拓展越南市場，也吸引當地約30家主流媒體採訪，有效提升台灣產品在當地能見度。

中華民國對外貿易發展協會執行台灣產業形象廣宣計畫(IEP)，7日至9日攜手宏碁雲端、友訊、創見、合勤、圓展、曜越、居易等22家資通訊品牌，參加2018越南國際資通訊展(ICT Comm)，展出逾80件產品。

貿協今天透過新聞稿指出，現場吸引包括越南國家電視台VTV24、胡志明市電視台HTV7及HTV9等30多家主流媒體採訪，有效提升台灣產品在當地能見度，同時也引起不少買主目光。

首次參與越南市場推廣的光峰科技(Boxlight)，透過雲端觸控投影機的超精準感應技術及教學解決方案，一開展就接獲多位潛在客戶洽詢；而多次參加越南市場推廣活動的賀毅科技(EBN)，開展第一天即獲軟體公司DFM Engineering青睞，有意將光峰的銷售整合系統及技術導入正在研製的智慧公車系統，後續商機可期。

貿協指出，越南夾帶著平均年齡僅30.1歲的人口紅利，整體消費力道及經濟成長日益強勁，去年台越雙邊貿易總額近136.25億美元，台灣為越南第5大貿易夥伴及第4大進口來源國，這次參展越南最具號召力的資通訊專業展會，希望藉此推廣台灣產業形象並開拓商機。（編輯：楊凱翔）1070608

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