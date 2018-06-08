比特幣2年來最長休眠期 已173天沒有創任何新高

比特幣週四 (7 日) 價格上漲，但價格仍低於 8000 美元，凸顯這項資產處於休眠期，是比特幣 2 年以來沒有創新紀錄的最長時期。

Pension Partners 研究部門負責人 Charlie Bilello 指出，比特幣已經 173 天沒有創造史上高點，上一回創高點是在去年 12 月中旬，此後下跌約莫 60%。

如下圖顯示，比特幣最長休眠期達 1176 天，在 2016 年夏季末結束。

然而，因為近日監管增強且機構也開始對數位資產市場有興趣，讓一些市場參與者倍感鼓勵，例如，加密貨幣交易平台 Coinbase 週三宣布計畫買下券商 Keystone Capital，此舉將讓 Coinbase 有券商身份也意味著會更直接受到 SEC 監管。