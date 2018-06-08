全球和平指數 菲在亞太地區倒數第2

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）菲律賓多家平面媒體引據「全球和平指數」（GPI）報告報導，菲律賓的評分仍屬下段班，在整個亞太地區僅優於北韓，但菲國安全官員對評級結果不表認同。

菲國多家媒體今天報導，總部設在澳洲的經濟與和平研究所（IEP），昨天公布全球和平指數報告，菲律賓得分2.512，在163個被評量的國家或地區中，排第137位。

報告說，菲律賓的排名是受到杜特蒂（RodrigoDuterte）總統的掃毒行動，以及南部馬拉韋市（Marawi）反恐戰事所影響。

根據菲國警方最新資料，4000多名毒嫌在掃毒行動中因拒捕而喪生；馬拉韋市反恐戰爭去年5月發生，費時5個月才平定，恐怖分子軍警以及平民約有1200人死亡。