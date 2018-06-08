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中央社

全球和平指數 菲在亞太地區倒數第2

中央社2018/06/08 11:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）菲律賓多家平面媒體引據「全球和平指數」（GPI）報告報導，菲律賓的評分仍屬下段班，在整個亞太地區僅優於北韓，但菲國安全官員對評級結果不表認同。

菲國多家媒體今天報導，總部設在澳洲的經濟與和平研究所（IEP），昨天公布全球和平指數報告，菲律賓得分2.512，在163個被評量的國家或地區中，排第137位。

報告說，菲律賓的排名是受到杜特蒂（RodrigoDuterte）總統的掃毒行動，以及南部馬拉韋市（Marawi）反恐戰事所影響。

根據菲國警方最新資料，4000多名毒嫌在掃毒行動中因拒捕而喪生；馬拉韋市反恐戰爭去年5月發生，費時5個月才平定，恐怖分子軍警以及平民約有1200人死亡。

報告也說，菲律賓是去年增加軍火進口的國家之一，這是因為中國持續擴大區域軍事及政治影響力。

雖然菲國排名與評分在亞太地區幾乎是敬陪末座，但仍較去年提升了1名。

菲律賓警察總署署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天在廣播節目中抱屈：「這都只是觀感而已。」

艾爾巴耶德表示，GPI調查結果可能受到特定組織或團體的觀感所影響，包括人權組織。他邀請經濟與和平研究所人員親身來菲律賓，體驗菲國的安全局勢。

另1方面，菲律賓國防部長羅倫沙納（DelfinLorenzana）對GPI的調查標準同樣表示質疑，「他們的方法是錯的，不能因為我們掃毒，就說我們不和平。」（編輯：王同禹）1070608

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