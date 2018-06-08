安力國際6/11起上櫃前競拍 底價每股25元

主辦券商國際證券指出，以安力國際上櫃後的股本計算，本次競拍得標者每股可配發現金股利近 2 元。

安力受惠客戶端承接機種及項目增加，預估 2018 年來自美系蘋果客戶營收占比將首度突破 50%，並看好今年業績將逐季成長，下半年營收將走強；安力國際預計將於 7 月上旬上櫃掛牌。

散熱模組機構件及 NB 機內金屬件供應商安力國際 (5223-TW) 將在 7 月上旬上櫃掛牌交易，配合上櫃前辦理現金增資發行新股，公開承銷 4325 張，其中 3459 張採競價拍賣，競拍期間為 6 月 11-13 日，競拍底價每股 25 元，預計 6 月 15 日開標。

安力深耕散熱應用機構件，提供精密金屬壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合製程，2017 年美系筆電大廠占營收比重已超過 40%，估今年比重將突破 5 成。

安力國際董事長許振焜表示，公司目前並已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，也為散熱產品機構件之外的多元創新應用，預估下半年營收也將走強。

安力國際深耕散熱風扇零組件領域超過 10 年，是業界少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，客戶端也包括系統廠及散熱模組廠，包括台達電、和碩、廣達、仁寶等大廠為其客戶，也是美系大廠筆電散熱風扇零件最大供應商。

公司統計，近 9 成客戶如雙鴻、超眾、建準及日本 Nidec 等皆為國內外知名上市櫃公司，今年美系筆電新機種上市，將持續保有相對穩健的成長動能，及優於同業的毛利率表現。

安力國際今年第 1 季營收 2.84 億元，毛利率也提升到 30%，許振焜表示，以往安力國只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增散熱鰭片組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在 50% 以上，看好今年整體業績將逐季成長。

安力國際 5 月合併營收達 1.36 億元，年增達 44%，累計 1-5 月合併營收 5.19 億元，年減 0.27%。