氣噗噗！便當賣完吃不到　男怒罵列車長「你呼攏誰啊！」

一名女網友在「爆料公社」中貼出一段影片，寫下：「只覺得列車長很無辜...不就一個便當嗎...」只見列車長好聲好氣向坐在位子上的男子說明，若想吃便當可在購票時事先預訂，服務員便會將便當送到乘客座位上，男子聽了回應「有時候有賣，有時候就不賣」，列車長又解釋是因便當有限量，想不到男子竟說「哎唷～不要扯了啦！87654321 我們是 7 車，他媽你在呼攏誰啊！」

接著，男子又提高音量，聲稱自己一個月往返台北、知本搭了 3 趟，列車長再次解釋訂票前可先預訂，遭男子舉手打斷「長官～你就是官，不用解釋」，又說自己是從另一車廂換位到第 7 車廂，列車長聽了繼續要向男子解釋，再遭男子不滿打斷「沒有旅客的就該死就對了」、「你們的服務就是這樣子的服務就對了」、「你們只服務一車就對了」、「只服務幾個人」。

▲台鐵列車長多次向男乘客解釋遭打斷，最後雙手一攤認為無法溝通，準備離去。（圖／翻攝自「爆料公社」）

面對男子不斷打斷自己發言，列車長仍耐著性子告知男子「車上如果有餐車的話，沒有賣你就錯了」，結果男子立即大聲說出「對！我就要看餐車」，被告知因便當售罄因此不會再出餐車，男子氣憤大罵「不要騙人了！」見列車長準備離去，男子又出聲「欸長官你不要走嘛！大家好好溝通」，讓列車長無奈攤手說道「講不通啊～沒辦法溝通」，男子又稱「我在跟你申訴啊！」讓列車長只能苦笑回答「沒關係啦！那你就申訴吧！」隨後離去繼續進行手邊工作。

網友們見狀紛紛留言「花個便當錢就當自己是大爺？」「有錢做（坐）火車，沒錢買便當，笑死我了」、「列車長好可憐……還要跟他解釋那麼多！！」、「火車上賣便當本就不好控制數量，沒吃到飯心情不好，自己下次就自備。怪東怪西只會引起人家的反感而已。」大罵男子奧客、替列車長抱不平，但也有網友回應「列車長雖然受不了叫他去申訴了，但脾氣也太好！」、「列車長 EQ 好棒棒」，讚許列車長脾氣良好。