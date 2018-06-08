安勤投票機Q3出貨 今年全年營收可望重回正成長

安勤近兩年旺季營運改由中小型訂單替補，去年營收衰退是受新台幣升值影響，若以美元計算，年營收成長約 2 %；安勤指出，今年第 2 季新台幣走勢持穩，業外匯損有望回沖，希望匯率能持穩到下半季，有助業外與營收表現。

安勤認為，今年雖沒有博弈機種換機潮挹注，不過美國至少 3 州投票機認證已陸續在上半年通過，下半年將開始出貨；前 5 月營收已較去年成長 5%，如果第 3 季表現仍可優於去年同期，今年全年營收有望重回正成長。

工業電腦安勤 (3479-TW) 去年營收受到新台幣升值影響，年減 4.03%；不過今年上半年沒有新台幣因素影響，加上第 3 季美國 3 州投票機將開始出貨，今年全年營收有望重回正成長。

安勤指出，公司主要 6 成營收來自代工，剩下比重分配給標準品、OBM、OEM 等；安勤認為，純硬體出貨將面臨價格戰，為提高毛利率及因應物聯網浪潮，公司轉向發展智慧解決方案；董事長劉琍綺指出，將優先鎖定智慧醫療跟智慧零售兩大面向發展。

安勤的智慧零售系統，搭配微軟的人臉辨識及雲端運算系統，加速服務流程，並可針對營運狀況提供數據分析；近兩年投入研發，今年正式落地應用，預計要到 2020 年對營收才會有顯著貢獻。

安勤去年轉型投資子公司瑞勤，耕耘智慧醫療垂直領域解決方案，營收目前尚未看到顯著貢獻。至於美國轉投資公司 Bytec 及 葛美迪貢獻營收約 60%。

安勤 2017 年每股純益 3.33 元，股東會今日通過配發現金股利每股 2.6 元。

2017 年安勤工業用電腦約占營收 54%，嵌入式電腦為 40%；若以地區來看，美洲市場占營收來源為 64%，歐洲、亞洲各占 14%，台灣 7%。