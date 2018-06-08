NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈櫃買指數成交量　雙創10年來新高你也懂藏球？　溜馬球員壘球賽炫技8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

寒舍股東會賴英里未出席　展望聚焦強化競爭力

記者許家禎／台北報導2018/06/08 12:56
▲寒舍餐旅召開股東會，董事長賴英里並未出席，由執行長蔡伯翰主持。展望未來，聚焦強化競爭力與新飯店開發的事業上。（圖／寒舍餐旅提供）
▲寒舍餐旅召開股東會，董事長賴英里並未出席，由執行長蔡伯翰主持。展望未來，聚焦強化競爭力與新飯店開發的事業上。（圖／寒舍餐旅提供）

寒舍餐旅今（8）日召開股東會，董事長賴英里並未出席，由執行長蔡伯翰主持。由於市場競爭激烈，為強化競爭力與聚焦新飯店開發的核心事業上，旗下台北喜來登將延續去年6月以來的硬體升級計畫；館外餐廳寒舍樂廚與寒舍樂樂軒5月31日到期後不續約；而去（2017）年11月開幕的礁溪寒沐目前正在調整營運模式以提升整體效能。

寒舍餐旅股東會登場，會中通過2017年財報、盈餘分配及資本公積配發案，決議盈餘配發現金股利計新台幣1.02億元，每股配發0.92元；資本公積配發現金計新台幣892.2萬元，每股配發0.08元，並增選獨立董事一名。

寒舍餐旅指出，雖今年旗下請客樓榮獲米其林二星，其他餐廳也入選米其林餐盤，但飯店市場競爭激烈，為強化競爭力與聚焦新飯店開發的核心事業，原在南港展覽館內經營的兩個館外餐廳寒舍樂廚自助餐廳與寒舍樂樂軒中式餐廳，在今年5月31日到期後就不再續約，也正式退出館外餐飲市場。

至於擁有688間客房的台北喜來登，將延續去年6月以來的硬體升級計畫，將依區域、樓層及營業項目進行分階段裝修。而礁溪寒沐開幕至今，營收不如預期，目前已積極調整營運模式，希望能提升營運效能。此外，南京東路新飯店則預計在2019年第4季開幕。

 

 

 

關鍵字寒舍賴英里股東會
董事改選登場　吳東亮籲股東支持台新改選全軍覆沒　寶佳：坦然接受

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan