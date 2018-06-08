寒舍股東會賴英里未出席　展望聚焦強化競爭力

寒舍餐旅今（8）日召開股東會，董事長賴英里並未出席，由執行長蔡伯翰主持。由於市場競爭激烈，為強化競爭力與聚焦新飯店開發的核心事業上，旗下台北喜來登將延續去年6月以來的硬體升級計畫；館外餐廳寒舍樂廚與寒舍樂樂軒5月31日到期後不續約；而去（2017）年11月開幕的礁溪寒沐目前正在調整營運模式以提升整體效能。

寒舍餐旅指出，雖今年旗下請客樓榮獲米其林二星，其他餐廳也入選米其林餐盤，但飯店市場競爭激烈，為強化競爭力與聚焦新飯店開發的核心事業，原在南港展覽館內經營的兩個館外餐廳寒舍樂廚自助餐廳與寒舍樂樂軒中式餐廳，在今年5月31日到期後就不再續約，也正式退出館外餐飲市場。

至於擁有688間客房的台北喜來登，將延續去年6月以來的硬體升級計畫，將依區域、樓層及營業項目進行分階段裝修。而礁溪寒沐開幕至今，營收不如預期，目前已積極調整營運模式，希望能提升營運效能。此外，南京東路新飯店則預計在2019年第4季開幕。