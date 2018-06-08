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朱規侯隨？侯辦阻擋發問　媒體森七七

記者陳志仁／新北報導2018/06/08 13:24
▲侯友宜今日與民進黨新北市議員張瑞山等人，在板橋農會前的人行道，叫賣嘉義的鳳梨、香蕉等水果。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.08）
▲侯友宜今日與民進黨新北市議員張瑞山等人，在板橋農會前的人行道，叫賣嘉義的鳳梨、香蕉等水果。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.08）

部分國產的水果價格崩跌，國民黨新北市長參選人侯友宜為表達力挺果農，今（8）日前往板橋農會前的人行道叫賣嘉義水果；不過媒體在聯訪侯友宜時，卻遭侯友宜辦公室的人員以另有行程而阻擋，也讓侯友宜親民的形象大打扣。

新北市長朱立倫2010年參選首屆的新北市長，曾發生媒體人出身的朱立倫競選團隊發言人張啟楷痛斥，「你是中央社，怎麼可以問這個問題？」事後朱立倫還公開致歉，今天又傳出侯友宜辦公室阻擋媒體繼續發問，難不成是「朱規侯隨」？

侯友宜今日在民進黨新北市議員張瑞山、國民黨新北市議員林國春、劉美芳，及新北市果菜公司董事長廖榮清、總經理江惠貞、市議員參選人江怡臻、葉元之、金瑞龍與張維倩的陪同下，在板橋農會前的人行道，叫賣嘉義的鳳梨、香蕉等水果。

嘉義人的張瑞山表示，為了促銷故鄉嘉義縣的水果，幫果農加油，因此將黨派擺一邊，今日帶著女兒張維倩跟侯友宜一起叫賣嘉義的鳳梨、香蕉等水果；同時在叫賣的現場還遇到同學，立刻跟同學訂了大埔的香蕉，以實際的行動力挺果農。

侯友宜的人氣相當高，民眾是以箱為單位來訂購水果；侯友宜指出，嘉義的香蕉與鳳梨很好吃，今天將嘉義的水果運到新北，很多在新北工作的嘉義人也都湧過來搶購，一下就把鳳梨、香蕉搶購一空，很感動看見新北市持嘉義果農的熱誠。

關鍵字侯友宜張瑞山香蕉鳳梨板橋農會
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