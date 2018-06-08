朱規侯隨？侯辦阻擋發問　媒體森七七

部分國產的水果價格崩跌，國民黨新北市長參選人侯友宜為表達力挺果農，今（8）日前往板橋農會前的人行道叫賣嘉義水果；不過媒體在聯訪侯友宜時，卻遭侯友宜辦公室的人員以另有行程而阻擋，也讓侯友宜親民的形象大打扣。

新北市長朱立倫2010年參選首屆的新北市長，曾發生媒體人出身的朱立倫競選團隊發言人張啟楷痛斥，「你是中央社，怎麼可以問這個問題？」事後朱立倫還公開致歉，今天又傳出侯友宜辦公室阻擋媒體繼續發問，難不成是「朱規侯隨」？

侯友宜今日在民進黨新北市議員張瑞山、國民黨新北市議員林國春、劉美芳，及新北市果菜公司董事長廖榮清、總經理江惠貞、市議員參選人江怡臻、葉元之、金瑞龍與張維倩的陪同下，在板橋農會前的人行道，叫賣嘉義的鳳梨、香蕉等水果。