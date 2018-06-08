霍爾果斯沒了稅收窪地 范冰冰公司無人辦公

新京報7日再透過企業資訊查詢軟體「天眼查」，輸入「卡拉蘇河歐陸經典小區1號樓1-110」檢索，共計有49家企業在這地址上；輸入「查驗業務樓8樓」，共計檢索出500家企業。

新京報今天報導，在霍爾果斯註冊，享受稅收優惠，但不在當地實際經營的企業，被稱為「註冊型」企業。霍爾果斯先前允許「一址多照」，去年調查顯示，當時存在近千家公司集結在同一個地址。

（中央社台北8日電）中國邊陲「名城」新疆霍爾果斯因「註冊經濟」、「稅收窪地」，一度吸引眾多影視文化公司註冊，星光閃閃。但當地今年初開始清理「一址多照」，並暫停增值稅返還、個人所得稅減免政策。

「天眼查」數據顯示，藝人范冰冰擔任大股東的無錫愛美神影視文化有限公司旗下，有一家全資子公司霍爾果斯愛美神影視文化有限公司，公司地址位於「新疆伊犁州霍爾果斯市亞歐路商貿中心三樓30752號」。

但據報導，霍爾果斯亞歐路的商貿中心是一座3層高的商場，一樓、二樓有賣進口食品、服裝、化妝品的店鋪，三樓實體經營只有一間大型家具城。家具城工作人員4日接受訪問時說，除家具城外，三樓的另一片區域沒有人辦公。

在稅收優惠政策下，大量企業湧入霍爾果斯，其中不乏知名企業或上市公司的子公司，例如藝人楊冪為股東之一的霍爾果斯嘉行、大型電影公司光線影業旗下的霍爾果斯青春光線影業有限公司等。

據報導，2017年底，霍爾果斯加強對註冊企業的地址要求；2018年初開始實行「一址一照」。

當地多位代理公司從業人員還指出，霍爾果斯稅務政策有變動，增值稅返還政策、個人所得稅優惠政策自今年1月開始暫停。

報導引述知情人士說，中國國家級機關去年底展開巡視，各地方自行制定與財稅掛鉤的優惠政策暫停，霍爾果斯已進行清理。

報導指出，霍爾果斯自行制定的政策暫停後，在當地註冊企業主要享受「2010年至2020年，對經濟開發區內新辦的屬於重點鼓勵發展產業目錄範圍內的企業，給予自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業所得稅5年免徵優惠」。

對「註冊經濟」進行整改的另一方面，霍爾果斯用獎勵房子的政策吸引人才。霍爾果斯當地招商局官員說，霍爾果斯加大對實體經濟的推動力度，還將和深圳華強北合作，在霍爾果斯建設手機組裝、銷售基地。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070608