NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吃不到台鐵便當　奧客拉列車長狂罵馬盼尊重提名制度　吳挺中常會決議8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

霍爾果斯沒了稅收窪地 范冰冰公司無人辦公

中央社2018/06/08 12:14
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北8日電）中國邊陲「名城」新疆霍爾果斯因「註冊經濟」、「稅收窪地」，一度吸引眾多影視文化公司註冊，星光閃閃。但當地今年初開始清理「一址多照」，並暫停增值稅返還、個人所得稅減免政策。

新京報今天報導，在霍爾果斯註冊，享受稅收優惠，但不在當地實際經營的企業，被稱為「註冊型」企業。霍爾果斯先前允許「一址多照」，去年調查顯示，當時存在近千家公司集結在同一個地址。

新京報7日再透過企業資訊查詢軟體「天眼查」，輸入「卡拉蘇河歐陸經典小區1號樓1-110」檢索，共計有49家企業在這地址上；輸入「查驗業務樓8樓」，共計檢索出500家企業。

「天眼查」數據顯示，藝人范冰冰擔任大股東的無錫愛美神影視文化有限公司旗下，有一家全資子公司霍爾果斯愛美神影視文化有限公司，公司地址位於「新疆伊犁州霍爾果斯市亞歐路商貿中心三樓30752號」。

但據報導，霍爾果斯亞歐路的商貿中心是一座3層高的商場，一樓、二樓有賣進口食品、服裝、化妝品的店鋪，三樓實體經營只有一間大型家具城。家具城工作人員4日接受訪問時說，除家具城外，三樓的另一片區域沒有人辦公。

在稅收優惠政策下，大量企業湧入霍爾果斯，其中不乏知名企業或上市公司的子公司，例如藝人楊冪為股東之一的霍爾果斯嘉行、大型電影公司光線影業旗下的霍爾果斯青春光線影業有限公司等。

據報導，2017年底，霍爾果斯加強對註冊企業的地址要求；2018年初開始實行「一址一照」。

當地多位代理公司從業人員還指出，霍爾果斯稅務政策有變動，增值稅返還政策、個人所得稅優惠政策自今年1月開始暫停。

報導引述知情人士說，中國國家級機關去年底展開巡視，各地方自行制定與財稅掛鉤的優惠政策暫停，霍爾果斯已進行清理。

報導指出，霍爾果斯自行制定的政策暫停後，在當地註冊企業主要享受「2010年至2020年，對經濟開發區內新辦的屬於重點鼓勵發展產業目錄範圍內的企業，給予自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業所得稅5年免徵優惠」。

對「註冊經濟」進行整改的另一方面，霍爾果斯用獎勵房子的政策吸引人才。霍爾果斯當地招商局官員說，霍爾果斯加大對實體經濟的推動力度，還將和深圳華強北合作，在霍爾果斯建設手機組裝、銷售基地。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070608

城市散步行旅 再造歷史現場導響應世界海洋日 慈濟淨灘清...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan