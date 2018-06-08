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中央社

是否與華為分享資料 美議員要求Alphabet說明

中央社2018/06/08 12:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）一名資深美國聯邦參議員今天表示，他已經要求谷歌母公司Alphabet與推特公司提供與中國供應商達成資料分享協議的資訊。臉書公司本週透露與數家中國公司有這類合夥關係。

路透社報導，聯邦參議院情報委員會副主席、民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）說，他今天致函這些公司並公開信件內容。

臉書公司（Facebook Inc.）5日表示，跟至少4家中國公司有資料分享關係，包括行動裝置製造商華為技術有限公司（Huawei Technologies Co. Ltd.）。華為是全球第3大智慧型手機製造商，目前受到美國情報機關嚴格檢視。

Alphabet先前宣布與華為和行動裝置製造商小米，以及中國科技平台騰訊有策略夥伴關係。

華納在聲明中表示，自2012年起，「中國共產黨與華為和中興通訊（ZTE Corp）等設備製造商之間的關係，一直都是有國家安全疑慮之處」。中興通訊是中國第2大電信設備製造商。

華納詢問Alphabet執行長裴基（Larry Page），是否跟中興通訊、聯想集團（Lenovo Group）或TCL集團有「第3方合夥關係」，以及公司是否做了審查，以確保這些公司妥當地處理消費者資料。他也詢問推特（Twitter Inc.）執行長杜錫（Jack Dorsey），推特是否也跟華為有關係。

谷歌（Google）今天在電子郵件聲明中說：「我們跟全球各地數十家（製造商）有協議，包括華為在內。根據這些協議，我們沒有提供取得Google使用者資料的特別管道，我們的協議涵蓋隱私權與使用者資料的安全保護。」推特則不願置評。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070608

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