城市散步行旅 再造歷史現場導覽

（中央社記者鄭景雯台北8日電）什麼是「再造歷史現場」？文化部臉書粉絲團7月將在北中南舉辦三場「再造歷史現場」導覽活動，帶著民眾走訪日常生活裡文化場域，連結當代與過往的歷史記憶。
「再造歷史現場」是文化部長鄭麗君上任以來的重要政策之一，希望藉此強化文化空間治理，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中，進而創造未來的永續發展。
文化部表示，目前已陸續核定17縣市23案計畫，透過與各地方政府合作，達到活化文化資產及發展在地文化特色價值與目標。
為了讓民眾了解各地「再造歷史現場」計畫，文化部臉書粉絲團7月將在北中南舉行三場「再造歷史現場」導覽活動，每場活動都邀請導覽老師講解。
第一場7月14日在台北「北投‧女巫的故鄉」。北投地名源於凱達格蘭族語「Pataauw」（女巫），溫泉、兒童樂園、公園、各式建築讓北投彷彿是本珍貴文獻，透過探訪新北投車站、衛戌醫院、中心新村等周邊景點，一覽在地風光。
第二場7月22日台中「舊城文化復興」，百年前的舊城是中部行政中心，將探訪綠空鐵道、台中州廳、刑務所官舍群等地。
第三場7月28日高雄「哈瑪星的街町行旅」。哈瑪星是台灣第一座以填海造陸打造的現代化整齊的街區，走訪舊打狗驛、哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行、高雄代天宮、興濱工作站等，探索高雄風華。
「城市裡的散步行旅 再造歷史現場」導覽活動，即日起至6月19日在文化部臉書粉絲團（https://www.facebook.com/WenHuaBu/）報名。（編輯：黃瑞弘）1070608