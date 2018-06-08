城市散步行旅 再造歷史現場導覽

（中央社記者鄭景雯台北8日電）什麼是「再造歷史現場」？文化部臉書粉絲團7月將在北中南舉辦三場「再造歷史現場」導覽活動，帶著民眾走訪日常生活裡文化場域，連結當代與過往的歷史記憶。

「再造歷史現場」是文化部長鄭麗君上任以來的重要政策之一，希望藉此強化文化空間治理，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中，進而創造未來的永續發展。

文化部表示，目前已陸續核定17縣市23案計畫，透過與各地方政府合作，達到活化文化資產及發展在地文化特色價值與目標。

為了讓民眾了解各地「再造歷史現場」計畫，文化部臉書粉絲團7月將在北中南舉行三場「再造歷史現場」導覽活動，每場活動都邀請導覽老師講解。