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中央社

跳電頻傳 台電擬配電強固計畫經費不設限

中央社2018/06/08 12:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北8日電）跳電事故頻傳，台電針對全台設備進行大盤點，董事長楊偉甫今天表示，將在月底前提出強固計畫，目前沒有設定經費額度，但會經過盤點精算，將經費用在刀口上。

近期跳電事故頻傳，在夏季用電高峰時更受矚目，各界關心是否因缺電造成，台電解釋，跳電主要是受饋線跳脫影響，跟缺電無關，經濟部也指示台電進行盤點，研擬配電強固計畫。

台電董事長楊偉甫今天出席台電大樓登高活動受訪表示，台電目前正在以大數據分析近3到5年發生的停電、跳電事件原因，找出最好的改善路徑次序，將「經費用在刀口上」；媒體問及經費是否會加碼，楊偉甫回應，目前沒有設定經費額度，會在盤點精算後提出經費需求。

因應夏季用電高峰，經濟部原擬針對用電大戶實施節電方案，但經盤點供電情勢後決定改為協助業者擬定緊急應變計畫，因應意外造成的供電不足情況。

楊偉甫表示，過去與用電大戶溝通節電措施時已有初步蒐集意見，業者多贊成政府進行節電，只是過去已有相當節電成果的高科技業等產業，再增進節電能力有限，現在改為緊急應變計畫，對已有節電成效的廠商沒有影響，主要針對過去節電較少的用戶，協助改善自我防禦或能源管理措施。

他說明，緊急應變計畫會將廠商設備分為核心層、輔助層及非必要用電，讓業者在用電吃緊時有應變能力，保護核心製程，以其他用電做彈性調度；不過，楊偉甫說，因為過去與用電大戶討論節電方案時，是齊頭式設計，現在要改為依個別用戶需求及節電能力盤點，會需要一點時間。

楊偉甫表示，目前沒有設定時間表，但台電平時與用戶端都保持密切聯繫，相信盤點工作可以快速進行，待計畫核定後，就會動員各區處同仁協助業者盤點。（編輯：林沂鋒）1070608

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