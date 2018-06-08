南高屏剉冰抽驗 7成4衛生指標菌超標

（中央社記者王淑芬高雄8日電）炎夏剉冰消暑，但依台灣消費者保護協會到台南、高雄、屏東等地抽樣50家冰品店檢驗，只有13家業者的微生物衛生指標菌完全符合標準，也就是有74%店家衛生指標的生菌數超標。

台灣消保會今天召開記者會說明日前在台南抽驗13件、高雄27件、屏東10件剉冰的結果，針對生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌等項目檢驗，結果有37家業者未符合衛生法規所訂定標準。

按各檢驗項目檢視，生菌數超標的業者有32家、大腸桿菌群超標33家，消保會副秘書長徐邦瀚表示，冰品店生菌數超標現象嚴重。