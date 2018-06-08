南高屏剉冰抽驗 7成4衛生指標菌超標

（中央社記者王淑芬高雄8日電）炎夏剉冰消暑，但依台灣消費者保護協會到台南、高雄、屏東等地抽樣50家冰品店檢驗，只有13家業者的微生物衛生指標菌完全符合標準，也就是有74%店家衛生指標的生菌數超標。
台灣消保會今天召開記者會說明日前在台南抽驗13件、高雄27件、屏東10件剉冰的結果，針對生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌等項目檢驗，結果有37家業者未符合衛生法規所訂定標準。
按各檢驗項目檢視，生菌數超標的業者有32家、大腸桿菌群超標33家，消保會副秘書長徐邦瀚表示，冰品店生菌數超標現象嚴重。
消保會的檢驗報告顯示，生菌數超標最嚴重的是位在高雄市鼓山區一家人氣冰品店，生菌數超標74倍、大腸桿菌群也超標11倍。徐邦瀚說，消保會已將相關檢驗結果行文各縣市政府，要求衛生主管機依法處理並定期稽核。
高雄市政府衛生局食品衛生科長陳建榮表示，將對不合格業者再抽驗、要求業者改善、複檢，如業者未依規定改善者，將依食品安全衛生管理法裁處最高新台幣300萬元。
消保會說，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌是重要的衛生指標；檢測數據超標可能與製作過程環境衛生不佳、選用冰塊等材料都有關。消費者食用未符標準的冰品，輕者會有腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608