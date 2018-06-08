許忠信：當選台南市長住新營 溪北不邊緣化

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南縣市合併升格直轄市後，溪北地區擔心被邊緣化，台南市長參選人許忠信今天承諾，當選後將進駐新營市長官邸，節省租用市長官邸費用，還能和市民互動，免除溪北邊緣化疑慮。

台南升格直轄市後，原台南縣治所在的新營等溪北行政區，地方上一直有擔心被邊緣化的聲音。以無黨籍身分參選的許忠信今天記者會喊出「市長住新營，省錢又不邊緣化」的口號，以區域均衡發展作為參選政策主軸之一。

他表示，以民國99年底台南縣市合併時和今年4月各區人口增減圖中可看出，溪北除佳里區增加100人(0.17%)，其餘各區都是負成長，包括新營區、麻豆區、鹽水區、學甲區等，白河區甚至負成長近一成(-9.73%)。