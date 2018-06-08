〈台新金股東會〉公司派完封寶佳 總座分析2大致勝關

台新金 (2887-TW) 今 (8) 日董事改選，公司派大獲全勝 7 席全拿，優於市場預期，台新金董事長吳東亮會後表示，「感謝股東支持，我們會更努力。」總經理林維俊會後受訪時表示，台新金會勝出主因在於雙方都重壓獨董，沒有平均配票。除了配票得宜，外資力挺也是致勝關鍵之一。

林維俊表示，今天股東出席率和投票率都高達 94%，創下台新金成立以來的歷史新高，他分析台新金勝出主因在於雙方都重押獨董，都沒有平均配票，寶佳約拿到 12% 的得票，但還是沒取得一席。

也就是說，寶佳重壓獨董，造成在一般董事代表寶佳少東林家宏、吳素秋 2 人配票偏低，未能取得席次；而台新金也將票灌到獨董，直取三席獨董，造成寶佳推派的林景聰亦落選。