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〈台新金股東會〉公司派完封寶佳 總座分析2大致勝關

鉅亨網2018/06/08 12:22
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台新金 (2887-TW) 今 (8) 日董事改選，公司派大獲全勝 7 席全拿，優於市場預期，台新金董事長吳東亮會後表示，「感謝股東支持，我們會更努力。」總經理林維俊會後受訪時表示，台新金會勝出主因在於雙方都重壓獨董，沒有平均配票。除了配票得宜，外資力挺也是致勝關鍵之一。

林維俊表示，今天股東出席率和投票率都高達 94%，創下台新金成立以來的歷史新高，他分析台新金勝出主因在於雙方都重押獨董，都沒有平均配票，寶佳約拿到 12% 的得票，但還是沒取得一席。

也就是說，寶佳重壓獨董，造成在一般董事代表寶佳少東林家宏、吳素秋 2 人配票偏低，未能取得席次；而台新金也將票灌到獨董，直取三席獨董，造成寶佳推派的林景聰亦落選。

除了配票策略得宜，林維俊還指出，有投票的外資大概超過 9 成以上都強力支持台新。

媒體問，這是否代表台新金「預測正確」，林維俊說：「不敢說預測對，主要還是要感謝所有股東支持。」而經此一役，林維俊會後還笑說「我今天一定會睡得很好」。

台新金順利完成董事改選，若投資人看好台新金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：台新金中信 79 購 01 (075641-TW)、台新金麥證 7B 購 01 (078823-TW)、台新金凱基 7B 購 01 (079229-TW) 等。

台新金相關權證 資料來源：鉅亨網整理
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