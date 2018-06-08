〈協易機股東會〉大啃一線國際車廠訂單 今年續以三大

協易機中小噸數沖床機床面臨中國、印度與韓國的強烈競爭，2016 年開始由小型沖床轉型做中大型沖床，並於去年陸續打入 Tier 1 國際車廠，郭雅慧指出，協易機去年營收、獲利表現均下滑，主要受到轉型伺服沖床產品與高單價客製化訂單的比率增長影響。

全球沖床製造大廠協易機 (4533-TW) 今 (8) 日舉行股東會，董事長郭雅慧表示，去年已成功打入 Tier 1 國際車廠，據悉包含戴姆勒集團的 Benz，還有福斯集團 Volkswagen 以及 Lexus 等，今年將持續以伺服沖床大型化、自動化整合方案與智慧沖壓製造系統為三大目標，積極佈局全球高階金屬製品百大企業。

郭雅慧表示，伺服沖床產品與高單價客製化訂單增加，帶來更高階的品質要求與產品設計的改變，大幅提升營運成本，導致去年毛利表現明顯下降。

郭雅慧指出，去年下半年起，陸續獲得德系、日系與美系汽車一線零件製造大廠伺服沖床 1000 噸級以上訂單，傳統機械型大型沖床，也已成功交運幾條千噸級的產線，並協助客戶進行自動化整合。

展望今年，郭雅慧表示，將持續朝伺服沖床大型化、自動化整合方案與智慧沖壓製造系統三大目標邁進，今年更將積極佈局全球高階金屬製品百大企業。

協易機目前為全球前十大沖床大廠，據悉，原先車廠客戶以 Tier 2 及 Tier 3 為主，從 2016 年開始轉型後，去年至今年為止，已打入歐系與日系 Tier 1 國際車廠，歐系客戶包括戴姆勒集團的賓士、VOLVO、Volkswagen、Scoda 等，日系除原有的 Toyota 外，還加入了 Nissan、Suzuki 與 Honda 等，美系客戶除 2016 年加入的 Tesal 外，也打入 Lexus 車廠。