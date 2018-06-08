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「港版瑤瑤」穿比基尼辣秀D奶　5個月孕肚竟消失

娛樂中心／綜合報導2018/06/08 13:13
▲林芊妤平時維持良好體態，懷孕照常做瑜珈。（圖／翻攝林芊妤臉書, 2018.06.08）
▲林芊妤平時維持良好體態，懷孕照常做瑜珈。（圖／翻攝林芊妤臉書, 2018.06.08）

港星林芊妤擁有性感好身材，2014年她被拍到與富商在公廁「纏綿」，嬌喘聲全被錄下形象重創，日後她努力洗刷醜聞，也與圈外男友修成正果，目前已懷有5個月身孕，昨（7）日她在臉書PO出菲律賓度假照片，林芊妤身穿比基尼，5個月孕肚卻一點也看不出來。 


▲林芊妤5個月身孕一點也看不出。（圖／翻攝林芊妤臉書, 2018.06.08）

照片中林芊妤全身濕，她在臉書寫下「以為我遊玩水，其實是搭船淋到濕，不過浪太大我還是不敢玩水。」她身穿比基尼，雙手一攤，上個月才PO出懷孕超音波照片的她，被眼尖網友發現，怎麼完全看不到孕肚，網友忍不住問她「你真的有了嗎？」 


▲林芊妤5月秀出超音波照，笑說寶寶在肚裡也在做瑜珈。（圖／翻攝林芊妤臉書, 2018.06.08）

林芊妤身為瑜珈老師，平常就有在保持良好體態，也讓人看不出5個月孕肚，近日林芊妤曬出多張出遊玩的照片，被網友質疑「Coffee姐似乎未玩夠，好像沒有心理準備做人媽媽」，不過許多粉絲則幫她護航，「難道有了baby什麼都不能做，會得憂鬱症的」、「孕中期最適合去旅行，有寶寶之後就不輕鬆了。」 


▲林芊妤享受懷孕中期的旅行。（圖／翻攝林芊妤臉書, 2018.06.08）

關鍵字林芊妤公廁野戰
王菲慈母照流出　親吻愛女好溫馨女星超短髮嚇壞粉絲　帥氣撞臉希澈

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