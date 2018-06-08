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地方萬花筒》影／文德國小「玩」飛機　造飛機真好玩

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/08 15:10
▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）
▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

造飛機造飛機來到青草地、蹲下來蹲下來我做推進器、蹲下去蹲下去我做飛機翼、彎著腰彎著腰飛機做得奇、飛上去飛上去飛到白雲裡，耳熟能詳的兒歌在位於八卦山上的偏鄉文德國小響起，彰化縣芬園鄉文德國小學生運用力學來製作紙飛機，再加上橡皮筋來發射，化身為彈力滑翔機，飛得最久的紀錄是20秒，還可以在空中盤旋，令師生尖叫連連！


▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

文德國小校長李政穎說，學校長期推動特色課程教學，今日特別邀請到出版《彈力滑翔機》專書的作者白仕斌，來到文德國小為小朋友們教導彈力滑翔機的製作，小朋友們從動手做中，學習到風阻、力學、白努力定律等科學知識，充分發揮創客精神，合符12年國教新課綱素養導向的教學方向。


▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

李政穎表示，文德國小位於八卦山上，也有一座很高的賞鷹平台，因此，很合適利用高低差，讓小朋友製作紙飛機飛翔！充分發揮創客精神，讓小朋友們從動手做中學習，是很好的教育。


▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

三年級蕭群瀚同學說，原來紙飛機有這麼多技巧，今天學到好多，我要好好珍惜我做的飛機；五年級許聿婕說，原來紙飛機好好調整可以飛那麼久，而且有那麼多不同的製作方法，希望以後還有機會學到不同的紙飛機；學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛，比起傳統用紙張所摺的紙飛機只能飛幾公尺，經過改良後，飛行時間、飛行距離都大大提高，尤其是還能夠在空中盤旋，看得學生拍手叫好，大喊「造飛機真好玩！」


▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

整個活動在小朋友射遠比賽中，劃下完美句點，小朋友們也很期待下次的創客學習活動的到來。


▲彈力滑翔機專書作者白仕斌到文德國小教導小朋友們彈力滑翔機的製作，學生拿著自己製作的彈力滑翔機在操場試飛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

關鍵字造飛機彈力滑翔機文德國小紙飛機風阻
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