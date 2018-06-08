廣東高考遇詭異颱風 武警出動車船助考

（中央社台北8日電）已經3度登陸的艾雲尼颱風，連日來在中國大陸東南部降下暴雨，造成多處水災，衝擊正在舉行的高考。首當其衝的廣東，今天為此緊急出動武警車、橡皮艇協助載運考卷、師生到考場。

中國中央氣象台7日通報，今年登陸的首個颱風「艾雲尼」將向偏北方向移動，7日下午至夜間在廣東西部沿海第3次登陸。有陸媒形容「艾雲尼」上演帽子戲法 （一名足球員在比賽踢進3球以上）。

「艾雲尼」6日已分別在廣東徐聞和海南海口登陸。這個兜圈又轉彎、行徑詭異的颱風帶來暴雨與局部特大暴雨，連日來已造成大陸東南部多地淹水。