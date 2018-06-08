廣東高考遇詭異颱風 武警出動車船助考

（中央社台北8日電）已經3度登陸的艾雲尼颱風，連日來在中國大陸東南部降下暴雨，造成多處水災，衝擊正在舉行的高考。首當其衝的廣東，今天為此緊急出動武警車、橡皮艇協助載運考卷、師生到考場。
中國中央氣象台7日通報，今年登陸的首個颱風「艾雲尼」將向偏北方向移動，7日下午至夜間在廣東西部沿海第3次登陸。有陸媒形容「艾雲尼」上演帽子戲法 （一名足球員在比賽踢進3球以上）。
「艾雲尼」6日已分別在廣東徐聞和海南海口登陸。這個兜圈又轉彎、行徑詭異的颱風帶來暴雨與局部特大暴雨，連日來已造成大陸東南部多地淹水。
受衝擊最大的廣東，目前已有深圳、珠海、佛山等多個城市達到紅色預警宣布停課，但今日高考（相當台灣以前的大學聯考）仍正常舉行。
廣東高考遭遇15年來首個颱風攪局，不少通往考場的道路淹水，導致正常人車無法通行。為此，廣東公安、消防部門全力動員維持交通秩序、載送有困難的考生；武警部隊也派出高底盤軍車、橡皮艇，協助載送試卷、考生、監考老師到考場。民間也出動大卡車、貨櫃車協助載送考生。
災情最嚴重的肇慶市，經過一晚的豪雨已淪為水城，今天早上部分路段甚至只能以舟艇進行交通。但官方宣稱，高考師生並未受到影響。（編輯：楊昇儒）1070608