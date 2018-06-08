省城隍廟推可愛造型平安米 取代焚燒金紙

（中央社記者陳妍君台北8日電）為配合「以米代金」政策，以平安米取代傳統焚燒金紙的方式，台灣省城隍廟今天宣布，推出印有城隍爺與七爺、八爺的可愛造型平安米，拜完還能帶回家，跟家人一起吃平安。

省城隍廟上午舉辦「黑白平安米」首推記者會，並在今天舉行的年度第一場超薦法會上，以黑白平安米祭拜，為民眾示範替代紙錢的可行性。

省城隍廟董事長廖鴻昌指出，「黑白平安米」包裝上的城隍爺與七爺、八爺，象徵眾神加持，並以城隍爺掌管陰陽兩界、黑白分明的形象出發，選用來自雲林西螺的台灣在地白米與黑糯米，表達對城隍爺的敬意。