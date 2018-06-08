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中央社

徐旭東看好東南亞 但先顧好美國中國市場

中央社2018/06/08 12:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北8日電）東聯化學董事長徐旭東今天在股東會後表示，絕對配合政府政策，東南亞的確是好市場，但集團目前除了中國大陸，也已投資美國聚酯纖維產業，先顧好這兩個地方。

徐旭東說，現階段集團投資美國聚酯纖維產業，主因原料便宜，至於未來是否往上游走，生產東聯的產品乙二醇，仍需視市況而定。畢竟在美國投資聚酯纖維廠，原料價格相當划算，就像以前投資加拿大一樣，從西岸用火車運到東岸港口，再運回工廠成本都相對便宜。

東聯化學副董事長席家宜指出，中國大陸製造業政策改變，去年7月限制進口塑化廢料，帶動原始塑化原料市場大幅成長；中國大陸一年的乙二醇（EG）需求有1600萬噸，其中有800萬噸靠進口，政策限制進口塑化廢料，有利於原始乙二醇產品銷售。

徐旭東認為，中國大陸聚酯纖維供應不足，需仰賴進口，限塑廢料進口後，原始塑料需求一下子大增，帶動全球市場增溫，也有利於全球經濟復甦。

他強調，中國中產階級消費力大幅提升，人民出國旅遊買機票都要大排長龍，女性買化妝品的人口大增，都是各國企業看好的客戶。

他直言，集團才投資美國，要先顧好美國廠，才能做好行銷全球，雖然印度是相當好的市場，但民主化過頭，常被政治因素干擾，印尼也去了好幾次，真的是很好的市場，只是「這麼多的菜」不可能全吃下來。

他坦言，國光石化下了多少工夫，結果卻不做了，真的很可惜。（編輯：林淑媛）1070608

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