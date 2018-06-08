徐旭東看好東南亞 但先顧好美國中國市場

（中央社記者潘智義台北8日電）東聯化學董事長徐旭東今天在股東會後表示，絕對配合政府政策，東南亞的確是好市場，但集團目前除了中國大陸，也已投資美國聚酯纖維產業，先顧好這兩個地方。

徐旭東說，現階段集團投資美國聚酯纖維產業，主因原料便宜，至於未來是否往上游走，生產東聯的產品乙二醇，仍需視市況而定。畢竟在美國投資聚酯纖維廠，原料價格相當划算，就像以前投資加拿大一樣，從西岸用火車運到東岸港口，再運回工廠成本都相對便宜。

東聯化學副董事長席家宜指出，中國大陸製造業政策改變，去年7月限制進口塑化廢料，帶動原始塑化原料市場大幅成長；中國大陸一年的乙二醇（EG）需求有1600萬噸，其中有800萬噸靠進口，政策限制進口塑化廢料，有利於原始乙二醇產品銷售。