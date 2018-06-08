NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九、吳敦義同台　力挺丁守中東勢辦警民座談會　強化治安好放心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

布拉瑞揚新作路吶 身體轉化布農歌謠精神

中央社2018/06/08 12:32
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者汪宜儒台北8日電）2014年回到台東家鄉創立自己舞團的編舞家布拉瑞揚，這次帶著舞者走進南投羅娜部落，與布農族羅娜薪傳音樂團學習布農歌謠，轉化成新的身體動能，合作出新作「路吶」。

布拉瑞揚一直記得第一次走進羅娜部落時的震撼，「羅娜薪傳音樂團正在練唱，那聲音裡的純粹，太美，太讓人感動。」他曾想過，讓舞者就著這優美的布農合音跳舞，但部落的人提醒：「我們這是祭典的歌，我們唱，你們在那邊跳，不好耶。」

後來，布拉瑞揚帶上舞者，直接住進南投羅娜部落學習山林生活、學習合音吟唱，剝除了所有符號，用肉身去感覺、轉化成身體的肢態動作，「整個過程，我們更像是Baby在學爬、學走路，回到最日常，用我們的身體去感覺。」

有一次，部落長老教舞者們「報戰功」，那是過去部落男子出外狩獵、回返部落時會做的事。「翻譯後的內容，大概就是回報自己帶回幾頭山豬、水鹿，非常英勇驕傲、慷慨激昂。」布拉瑞揚說。

但對於現代人而言，那實在是難以想像的畫面，大夥練了很多次，別說氣勢，根本是笑場不斷。

卡關的過程，有個舞者突發奇想，「如果我們報的是在人生中讓我們感覺驕傲或勇敢的事，會不會好一點？」部落長老一聽，眼睛都晶亮了。布拉瑞揚說，「他立刻點頭，說這當然好，因為『報戰功』的意義，本來就在於此。身為現代的年輕人，該如何替自己感覺驕傲、勇敢而激勵自己？這或許是一種方式吧。」

在布拉瑞揚眼中，舞團成立雖然將滿4年，但就像這次進了部落的姿態，「依然是Baby」。上一週，他還在擔心舞團的存款只能再付兩個月的薪水，所幸「無，或就以沉醉為名」在上個週末拿下台新獎的年度表演藝術獎。一聽到得獎消息，布拉瑞揚來不及高興，只直覺：「有獎金！那我又可以多付2個月了。」

布拉瑞揚一邊笑著自己變得「現實」，一邊也清楚這就是營運一全職舞團的日常。目前，舞團有11名全職舞者，還有3名行政，創作之外，維繫日常的壓力，不在話下。不過，比起剛創團時的緊繃、總是緊鎖眉頭的神色，現在的布拉瑞揚坦然了、更自在了。

他說，自己現在的狀態滿好，「舞團雖然還在長，或許還談不上什麼風格，但好像真的可以有些什麼，就再給個5年、10年看看吧。」

「路吶」將於6月8日至10日在淡水雲門劇場演出。（編輯：黃瑞弘）1070608

省城隍廟推可愛造型平安米 ...貿協在澳洲辦論壇 行銷台灣...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan