布拉瑞揚新作路吶 身體轉化布農歌謠精神

後來，布拉瑞揚帶上舞者，直接住進南投羅娜部落學習山林生活、學習合音吟唱，剝除了所有符號，用肉身去感覺、轉化成身體的肢態動作，「整個過程，我們更像是Baby在學爬、學走路，回到最日常，用我們的身體去感覺。」

布拉瑞揚一直記得第一次走進羅娜部落時的震撼，「羅娜薪傳音樂團正在練唱，那聲音裡的純粹，太美，太讓人感動。」他曾想過，讓舞者就著這優美的布農合音跳舞，但部落的人提醒：「我們這是祭典的歌，我們唱，你們在那邊跳，不好耶。」

有一次，部落長老教舞者們「報戰功」，那是過去部落男子出外狩獵、回返部落時會做的事。「翻譯後的內容，大概就是回報自己帶回幾頭山豬、水鹿，非常英勇驕傲、慷慨激昂。」布拉瑞揚說。

但對於現代人而言，那實在是難以想像的畫面，大夥練了很多次，別說氣勢，根本是笑場不斷。

卡關的過程，有個舞者突發奇想，「如果我們報的是在人生中讓我們感覺驕傲或勇敢的事，會不會好一點？」部落長老一聽，眼睛都晶亮了。布拉瑞揚說，「他立刻點頭，說這當然好，因為『報戰功』的意義，本來就在於此。身為現代的年輕人，該如何替自己感覺驕傲、勇敢而激勵自己？這或許是一種方式吧。」

在布拉瑞揚眼中，舞團成立雖然將滿4年，但就像這次進了部落的姿態，「依然是Baby」。上一週，他還在擔心舞團的存款只能再付兩個月的薪水，所幸「無，或就以沉醉為名」在上個週末拿下台新獎的年度表演藝術獎。一聽到得獎消息，布拉瑞揚來不及高興，只直覺：「有獎金！那我又可以多付2個月了。」

布拉瑞揚一邊笑著自己變得「現實」，一邊也清楚這就是營運一全職舞團的日常。目前，舞團有11名全職舞者，還有3名行政，創作之外，維繫日常的壓力，不在話下。不過，比起剛創團時的緊繃、總是緊鎖眉頭的神色，現在的布拉瑞揚坦然了、更自在了。

他說，自己現在的狀態滿好，「舞團雖然還在長，或許還談不上什麼風格，但好像真的可以有些什麼，就再給個5年、10年看看吧。」

「路吶」將於6月8日至10日在淡水雲門劇場演出。（編輯：黃瑞弘）1070608