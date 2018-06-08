澳反外國干預法雖軟化 和中關係恐續緊張

（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲政府對研擬中反外國干預法案的立場軟化，以爭取國會支持過關，這項立法恐造成澳洲和主要貿易夥伴中國的關係繼續緊張。
路透社報導，積極推動這項立法的澳洲中間偏右政府表示，「外國影響透明計畫法案」（ForeignInfluence Transparency Scheme）現在不強制要求和民間跨國公司有關的經理人或遊說人員必須登記為外國代理人。
澳洲司法部長波特（Christian Porter）在西澳省告訴記者：「我們這次修正，把法案重點縮小到企業，尤其是那些看得出外國政府和外國政治機構控制的程度。」
澳洲反對黨勞工黨已表達將支持修正後的法案。
澳洲國會情報和安全聯合委員會（ParliamentJoint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie）表示，反外國干預法應該加強，因為集權國家想透過澳洲在情報網絡五眼聯盟（Five Eyes）的成員身分，竊取美國情報。
這項反外國干預法可能很快將送交國會，預計7月底前通過。
澳洲雪梨科技大學（University of TechnologySydney）澳中關係研究所（Australia-ChinaRelations Institute）副所長羅倫森（JamesLaurenceson）說：「中國強烈反對在這項法案中被單獨點名。」
坎培拉當局試圖修復和中國的關係，但因北京無意會見澳洲國會議員而徒勞無功。
中國高度重視和其他國家的交流互訪，但澳洲一直無法爭取到雙方高階官員會談。
澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo）上月前往中國，成為7個多月來首位前往中國的澳洲民選官員，但他在3天訪問期間，大多被迫吃閉門羹。
自2014年以來，兩國領袖年年舉行會談，但在兩國外交齟齬下，分析家憂心澳洲總理滕博爾（MalcolmTurnbull）今年北京行恐怕難成行。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070608