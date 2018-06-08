澳反外國干預法雖軟化 和中關係恐續緊張

（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲政府對研擬中反外國干預法案的立場軟化，以爭取國會支持過關，這項立法恐造成澳洲和主要貿易夥伴中國的關係繼續緊張。

路透社報導，積極推動這項立法的澳洲中間偏右政府表示，「外國影響透明計畫法案」（ForeignInfluence Transparency Scheme）現在不強制要求和民間跨國公司有關的經理人或遊說人員必須登記為外國代理人。

澳洲司法部長波特（Christian Porter）在西澳省告訴記者：「我們這次修正，把法案重點縮小到企業，尤其是那些看得出外國政府和外國政治機構控制的程度。」