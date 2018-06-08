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貿協在澳洲辦論壇 行銷台灣文創設計力

中央社2018/06/08 12:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北8日電）貿協與澳洲雪梨藝術節（Vivid Sydney 2018）主辦單位合作，共同辦理台灣設計論壇，邀請台灣設計師分享台灣文創設計力如何引領國際風潮。

中華民國對外貿易發展協會與澳洲雪梨藝術節（Vivid Sydney 2018）主辦單位共同辦理台灣設計論壇（Design and Tea Culture: Taiwan and Australiaw），由台灣設計師上台分享經驗台灣文創設計力，吸引澳洲設計師、國際買主及消費者前往，現場座無虛席。

設計師王俊隆是將華人茶文化Tea Party計畫推向國際的導演，獲Vivid Sydney主辦單位指名洽邀擔任講師，他說，Tea Party不僅只是喝茶而是時尚的象徵，透過產品設計、品牌溝通、結合場景，創造出大型的跨界整合設計案打造Tea Party計畫，讓Tea Party成為台灣喝茶文化的代表。

台灣設計師陳如薇則是廣受矚目的國際新銳設計師，也是設計品牌「黑生起司」的設計總監，並創立個人品牌ViiCHENDESIGN，她的作品獲得德國iF、Red Dot、German Design Award、日本Good Design等多座國際獎項，論壇中她介紹Tea Party茶具的設計理念及堅持。

貿協今天透過新聞稿指出，這次論壇藉由茶器、飲酒、文化、設計、聽覺及視覺的結合，讓一成不變文化展現新意，透過品茶的文化，分享台灣獨特的風味，讓澳洲業者體會台灣設計的溫度與創造力。（編輯：楊凱翔）1070608

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