美籍僑生網路進口槍械 走私轉運兩岸三地

（中央社記者趙麗妍台中8日電）就讀國立大學法律研究所的31歲林姓美籍僑生透過網路從菲律賓走私槍械，將零組件藏於貨櫃內運送來台，再以快遞方式轉運兩岸三地，牟取不法利益，警方日前逮捕林男，羈押禁見。

警政署保安警察第三總隊今天召開記者會表示，關務署台中關3月31日查驗自菲律賓進口貨櫃時，發現貨櫃中不只有申報的2只中古馬達，還夾藏已拆解的制式貝瑞塔手槍，及槍管、滑套、滅音槍管等槍枝零組件。

警方調查，來台7年的林姓男子就讀北部國立大學法律學系研究所，在網路上以「M總」、「亂世年華」、「門神」軍火商自稱，更拍攝試槍影片放上網路，提供兩岸三地想購槍的買家參考。