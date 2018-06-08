美籍僑生網路進口槍械 走私轉運兩岸三地

（中央社記者趙麗妍台中8日電）就讀國立大學法律研究所的31歲林姓美籍僑生透過網路從菲律賓走私槍械，將零組件藏於貨櫃內運送來台，再以快遞方式轉運兩岸三地，牟取不法利益，警方日前逮捕林男，羈押禁見。
警政署保安警察第三總隊今天召開記者會表示，關務署台中關3月31日查驗自菲律賓進口貨櫃時，發現貨櫃中不只有申報的2只中古馬達，還夾藏已拆解的制式貝瑞塔手槍，及槍管、滑套、滅音槍管等槍枝零組件。
警方調查，來台7年的林姓男子就讀北部國立大學法律學系研究所，在網路上以「M總」、「亂世年華」、「門神」軍火商自稱，更拍攝試槍影片放上網路，提供兩岸三地想購槍的買家參考。
警方表示，林男透過網路在菲律賓進口槍械，將槍械零組件藏於貨櫃內運送來台，以偽照證件申請報關，請行政助理前往取貨，再轉運至中國大陸、香港等地。
林男除透過網路進口槍枝，也利用社群網站徵求行政助理，協助處理聯繫、收寄送、匯款及文書等傳送的犯罪過程，兩人平時多利用網路通訊軟體聯繫。
警方經2個月調查，日前兵分多路前往林男、助理住處將一行5人逮捕，起出多把手槍槍座、彈匣、槍管、槍彈零配件及犯罪手機等犯罪證物，林男經法院裁准羈押禁見中。全案並透過刑事警察局兩岸科情資交流擴大偵辦中。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608