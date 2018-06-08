國中會考寫作 半數考生寫快速世代

閱卷教師代表、台師大教授李清筠表示，今年寫作考題「我們這個世代」，考生最「大量書寫」的題材是手機和網路，強調高科技帶來的快速和便利，但也反思附帶而來的壓力、健康等負面影響。

（中央社記者陳至中台北8日電）教育部今天公布107年國中教育會考相關統計，閱卷老師指出，寫作測驗「我們這個世代」，超過一半的考生描寫的是網路、資訊發達的環境下，追求快速、方便的世代。

李清筠指出，會考考生是國中畢業生，多半很誠實地書寫自己的經歷和心情。今年題目也可看出，政府推動網路教育，學生瞭解網路的好處，也瞭解隨之而來的視力傷害、成癮問題等。許多學生寫作帶有批判性，但整體來說對未來仍持正向觀點，完全負面的其實不多。

心測中心公布的6級分樣卷中，就有一篇寫到，數位科技使人逐日懶散，書店少了，人們不再出門，機器人取代人力造成大量失業，出生率下降導致年輕人壓力沈重，「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」。

另一篇樣卷則寫到，便利科技領著我們走向國際，但資訊發達的同時，爆炸的資訊也容易讓人困惑，「怎麼同一件衣服，有人說是藍色，卻也有人嚷著是金色？為什麼同一件事情，有人說是好的，卻也有人說是罪大惡極？」

這份樣卷最後以感人的期許結尾：「我們渴望的是被世界認同，希望的是長輩為我們散去眼前的迷霧，而非各種束縛。有一天，我們也會長大，那時候再翻拍電影我的少女時代，劇中不會再有劉德華，取代而之的會是這國際世代、科技世代的點滴。」

心測中心歷年公布會考6級分樣卷，屢屢遭到批評，例如作家張大春就曾批判樣卷是陳腔濫調、內容空洞八股。李清筠表示，社會各界在觀看會考6級分樣卷時，請多體諒這些人是國中剛畢業的孩子，且需在短短50分鐘內，快速書寫出一篇作文，「請放大他們的美好，不要只看到他們的瑕疵」。（編輯：黃于）1070608